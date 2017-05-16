На Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века

11 мая 2017 г. Археологи нашли пять тайных комнат в Китайгородской стене

По словам главного археолога Москвы, тайные комнаты нельзя было делать часто, чтобы не ослабить конструкцию стены. Такие комнаты помогали вести прослушивание: одну из комнат откроют для посетителей.