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На Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века
19 мая 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 12:04
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Фрагмент гладкого расписного изразца, XVIII век | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Московские археологи нашли следы городского благоустройства многовековой давности в ходе майских наблюдений за ремонтными работами. На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII–XVIII веков. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров, сообщается на сайте столичной мэрии.

В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII–XIX веками, медные монеты XVIII–XX веков, гвозди и разнообразную керамику того же периода. Большая часть мелких находок относится к XIX веку: по соседству, на Лубянской площади, тогда был фонтан с питьевой водой, и горожане часто приходили к нему. А ямщики останавливались на Большой Лубянке, чтобы набрать в фонтане воды для лошадей.

А во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города в XVI веке. Рядом со рвом археологи нашли фрагменты керамики, обломки изразцов и медные монеты. В районе Лубянки и Новой площади уже находили фрагменты Китайгородской стены, а также тайные комнаты, которые помогали защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

В дальнейшем мелкие артефакты могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы "Моя улица". Что касается булыжной и деревянной мостовой, остатков оборонительного рва, валов и бастионов, то их опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы. Сами объекты снова засыплют грунтом для консервации. Среди других находок последнего времени - клад XVI века в шахматной фигурке, остатки мостовой XVIII века и трамвайные пути с деревянными шпалами.

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