На Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века

Московские археологи нашли следы городского благоустройства многовековой давности в ходе майских наблюдений за ремонтными работами. На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII–XVIII веков. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров, сообщается на сайте
столичной мэрии.
В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII–XIX веками, медные монеты XVIII–XX веков, гвозди и разнообразную керамику того же периода. Большая часть мелких находок относится к XIX веку: по соседству, на Лубянской площади, тогда был фонтан с питьевой водой, и горожане часто приходили к нему. А ямщики останавливались на Большой Лубянке, чтобы набрать в фонтане воды для лошадей.
А во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади нашли следы засыпанных рвов, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города в XVI веке. Рядом со рвом археологи нашли фрагменты керамики, обломки изразцов и медные монеты. В районе Лубянки и Новой площади уже находили фрагменты Китайгородской стены, а также тайные комнаты
, которые помогали защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
В дальнейшем мелкие артефакты могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы "Моя улица". Что касается булыжной и деревянной мостовой, остатков оборонительного рва, валов и бастионов, то их опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы. Сами объекты снова засыплют грунтом для консервации. Среди других находок последнего времени - клад XVI века в шахматной фигурке
, остатки мостовой XVIII века и трамвайные пути
с деревянными шпалами.