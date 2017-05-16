Мэрия Москвы не нашла причин останавливать строительство Северо-Восточной хорды в парке "Кусково"

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин доложил Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, что строительство участка северо-восточной хорды в Кусково было спланировано и одобрено, а причин останавливать строительство автомагистрали нет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СПЧ
.
"Обоснованных причин для остановки работ по строительству объекта не имеется. В соответствии с оформленной в установленном порядке разрешительной документацией ведется законное строительство объекта", - говорится в ответе мэрии Москвы. По данным мэрии, вырубка деревьев и поросли проводилась в соответствии с проектной документацией, в дальнейшем там планируется высадить 210 деревьев и свыше 1800 кустарников, а также обустроить газон площадью в 134 660 квадратных метров по улице Плющева и газон в 501 квадратный метр по аллее Первой Маевки. Мэрия также уведомила, что строительство Северо-Восточной хорды не затрагивает территорию храма Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках.
Деревья в "Кусково" стали вырубать летом прошлого года, когда неожиданно выяснилось
, что власти решили пропустить через него участок Северо-Восточной хорды. Экологи настаивают, что подобный проект причинит ущерб лесопарку и нарушает столичный закон "Об особо охраняемых природных территориях". В начале декабря на данную проблему обратили внимание президента России Владимира Путина, на что глава государства пообещал разобраться
в ситуации, переговорив с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Активисты обустроили в парке лагерь, который позднее разогнала полиция
.