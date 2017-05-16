Муниципальные депутаты и активисты 44 районов создали "Комитет спасения Москвы"

17 мая представители инициативных групп граждан из 44 районов Москвы учредили Комитет спасения Москвы. Председателем его был избран лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Как сообщается на сайте партии
, задача комитета — сопротивление градоразрушительной политике, разработка альтернативной градостроительной политики, организация взаимопомощи москвичей и их инициативных групп при самозащите от вредоносных градостроительных проектов и планов, разоблачение коррупции, некомпетентности и халатности чиновников, защита от мошеннических и коррупционных схем, а также поддержка москвичей, реально нуждающихся в расселении жилья.
На собрании была принята декларация "Москву надо спасать!", авторы которой обвиняют чиновников в "градостроительных авантюрах", не приносящих заявленных результатов, однако доставляющих "все новые и новые страдания, попутно опустошая городской бюджет". Коснувшись программы реновации, авторы документа отмечают, что москвичей, которые попадают под программу переселения, "ожидает циничное попрание прав собственности и дикий произвол чиновников". А строительство стартовых домов "превратится в вакханалию точечных и сплошных застроек, не сдерживаемых градостроительными регламентами, экологическими, санитарными и пожарными нормами".
"Стихийная и бессистемная застройка, вызванная наложением реновации и правил землепользования и застройки (которые вдобавок становятся еще и необязательными для властей) приведет к сверхуплотнению Москвы, прогрессирующей деградации городской среды, росту дискомфорта, массовому уничтожению зеленых насаждений, гибели ООПТ и в целом – к резкому ухудшению качества жизни москвичей", - говорится в декларации. Ее подписали 53 человека, представляюшие 44 района Москвы, в том числе муниципальные депутаты и лидеры инициативных групп.
"В 2004 году мы создали Комитет защиты москвичей для того, чтобы противостоять нараставшей волне точечных застроек. Сегодня вызовы нашему городу настолько серьезны, что мы уже должны защищать не только москвичей, но спасать от окончательного уничтожения и саму Москву", - заявил Сергей Митрохин. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие в числе учредителей членов партии "Яблоко", деятельность Комитета будет носить надпартийный характер. Стать членом комитета может любой москвич, разделяющий взгляды, высказанные в декларации и намеренный активно работать для выполнения задач комитета.
Напомним, ранее общественный деятель Юлия Галямина, адвокат Сергей Панченко
, юрист общественного вердикта Даниил Липин и юрист Андрей Петров создали штаб защиты москвичей
- правозащитный проект по юридической поддержке горожан, выступающих против законопроекта о "реновации". Первым шагом должна стать массовая подача жалоб собственников в прокуратуру Москвы.
В образце обращения говорится, что постановление об учете мнения населения
по проекту реновации, согласно которому вопрос о сносе жилых домов предлагается решать путем голосования и проведения собраний собственников, прямо противоречит статье 36 Жилищного кодекса РФ. "Проведение же в любой форме голосования о включении жилого дома в программу реновации – а фактически сноса – жилого дома является противозаконным и недопустимым", - отмечается в жалобе. Ее авторы требуют от столичной прокуратуры опротестовать противоречащее закону постановление правительства Москвы и потребовать признания его недействительным через суд, а также внести представление об устранении нарушений закона.