Суббота в Москве порадует летним теплом, но в воскресенье опять похолодает Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru В столичный регион пришло потепление, но в выходные погода будет резко меняться, и синоптики советуют учесть это при выездах на природу. В субботу, 20 мая, установится почти летняя погода: осадков не ожидается, днем после полудня 23-25 градусов в Москве и 20-25 в Подмосковье, сообщает Гидрометцентр.



Уже в воскресенье погода снова испортится. Через столичную область пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью он будет наиболее активным на севере Подмосковья, днем – на юге. Кратковременные дожди пройдут на всей территории региона, на юге днем возможны грозы.



В ночь на 21 мая в столице 12-14 градусов, по области 9-14. Днем максимальная температура 16-18 в Москве и 14-19 градусов в Подмосковье. Местами северный ветер может усиливаться до 12-17 метров в секунду. К понедельнику дожди прекратятся, но температура останется невысокой – ночью около 2-7, днем 13-18.



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