На слушаниях в ОП программу реновации домов сравнили с революцией и "брекситом"

Переселение москвичей в рамках программы реновации будет производиться в границах административного района, но о шаговой доступности речи не идет. Об этом заявил один из инициаторов законопроекта о реновации, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар. "Никаких норм по поводу шаговой доступности в том законопроекте, автором которого я являюсь, не содержится. Норма переселения в рамках административного района – содержится", – сказал Гончар, открывая общественные слушания по проблеме реновации жилищного фонда Москвы.
Слушания идут в Общественной палате, на повестке вопросы: в какие районы будут переселены жители сносимых пятиэтажек, какая степень благоустройства, инженерная инфраструктура, этажность домов. По итогам слушаний будет составлена резолюция, которая будет направлена в Государственную думу, Совет Федерации, Правительство Москвы. Трансляция ведется на сайте ОП
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"В тексте закона Москвы
есть формулировка "преимущественно в том квартале, в который переселяется дом", – объяснил Гончар. – Если предложения, которые делаются данному дому, преимущественно в этом квартале, не устраивают жителей, они могут принять решение о выходе из программы, и процедура выхода значительно более упрощена, чем та процедура, которая необходима для принятия решения о вхождении", – сказал депутат. На дальнейшее обсуждение программы Гончар не остался.
Поздно вечером 18 мая депутаты всех четырех фракций Госдуму внесли базовый пакет поправок
к законопроекту о реновации в Москве. Одна из главных новаций – у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома, размере или качестве компенсации. Пока в суде обсуждается решение о сносе, снести дом нельзя и что обжалованы могут быть любые решения. Глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что поправки не являются окончательными. "Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы, с тем чтобы все законные интересы жителей были защищены", – сказал парламентарий.Участники слушаний раскритиковали программу реновации
Модератор встречи, председатель комиссии ОП по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор отметил, что изначально был категорически против законопроекта о реновации и заявил, что резолюция по итогам встречи будет содержать требование о тщательной переработке документа, чтобы права всех жителей – как тех, что выступает за снос, так и тех, кто этого не хочет, были соблюдены.
Политолог Екатерина Шульман раскритиковала законопроект и программу реновации. Она отметила, что списки домов, вынесенных на голосование, появились "неизвестно откуда", и являются "сугубо решением Москвы". Она поинтересовалась, почему в программу сначала входили все районы столицы, а затем список был сужен до 40 районов. Само по себе голосование, по словам Шульман, не имеет правового статуса
. По сути это форма соцопроса.
Политолог отметила, что вопросы собственности не могут решаться таким образом. Аудитория встретила это заявление аплодисментами. Она также возмутилась, почему "молчуны"
считаются автоматически проголосовавшими за программу. "Как это вообще возможно?" – сказала Шульман, снова вызвав аплодисменты. Она назвала данный принцип "правовым нонсенсом". Единственный легитимный инструмент высказывания мнения – общее собрание собственников, хотя это "трудная, дорогая и затратная процедура"; все остальное – "туманные пиар-акции", подчеркнула Шульман. "Активный гражданин" – это вообще просто приложение, напомнила она.
Комментируя вопрос о голосовании, Игорь Шпектор обратился к директору "МФЦ Москвы" Елене Громовой, почему в образцах бланков уже прописан вариант "за"
. Громова пояснила, что это только образец, а произвольные данные туда внесли для "экономии времени". "Но для экономии времени написали "за" жирно, а не "против", – сказал Шпектор, рассмешив присутствующих. Громова не ответила, почему варианта "против" нет.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова выразила недоумение, откуда у властей Москвы внезапно появились средства на "вселенское переселение". Она напомнила, что много лет борется за расселение действительно ветхих и аварийных домов, на которые власти до сих пор не находили денег. "Эта программа не для москвичей, она делается как спасательный круг строительным олигархам
", у которых образовался большой фонд неликвида, считает Шувалова.
По ее мнению, "не будет никакой реновации, вот хапнут деньги, а дальше – хоть трава не расти". Шувалова отметила, что "весь город уже на грани гражданской войны", и выразила опасение, что если программу в ближайшее время не остановить, будет "не реновация, а революция". В заключение Шувалова призвала "не прикрывать неумение управлять городом антиконституционными законами". Аудитория встретила ее выступление аплодисментами.
Заместитель секретаря Общественной палаты Москвы Александр Музыкантский обратил внимание, что в рамках программы создается специальный фонд содействия реновации, который наделяется чрезвычайными законодательными и градостроительными полномочиями. По мнению Музыкантского, фонд является монополистом и "убивает напрочь" всю конкурентную среду".
"Правительство города и страны может браться за такие проекты только если обеспечен высокий уровень доверия к этому правительству", – сказал Музыкантский, после чего последовали аплодисменты. Он посетовал на закрытость информации по программе: "Если я не могу понять, что под моими окнами строится, за что я могу голосовать?" Когда высокого доверия нет, люди задаются вопросом, а "нет ли здесь второго смысла", отметил Музыкантский.
Он также выразил сомнение, что за месяц можно было опросить по телефону 400 тысяч квартир в домах, которые в итоге были внесены в список на реновацию. Музыкантский сравнил программу реновации с "брекситом", который тоже был быстро принят, но "чем дальше, тем больше вопросов". При этом только на обсуждения по "брекситу" дается два года, а в Москве счет идет на недели и месяцы.
Адвокат Анатолий Кучерена предложил создать интеллектуальный штаб, который будет юридически поддерживать москвичей, чьи дома будут включены в программу реновации. Туда войдут независимые юристы, они готовы бесплатно помогать гражданам писать исковые заявления при необходимости, сказал Кучерена. "Мероприятия, которые проводятся, митинги и так далее – это все направлено на то, чтобы программа реновации проводилась исключительно в интересах человека. Если сегодня мы будем шарахаться из стороны в сторону, все превратится в хаос", – подчеркнул Кучерена. Он добавил, что группа юристов разрабатывает методички, разъясняющие права граждан при проведении программы реновации. "Работают люди, которые занимались "Речником" и Бутово", – сказал он.