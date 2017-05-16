Список стартовых площадок для переселенцев из пятиэтажек появится к концу июня

16 мая 2017 г. Программа реновации жилья в Москве начнется одновременно в нескольких районах

С каких именно районов начнется реализация программы, не уточняется. Известно, что больше всего попадающих под снос домов находится на северо-востоке, северо-западе и востоке Москвы. Объемы строительства жилья возрастут в связи с программой.