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Список стартовых площадок для переселенцев из пятиэтажек появится к концу июня
19 мая 2017 г. | Время публикации 11:50 | Последние изменения 12:35
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Столичные власти подобрали около 300 стартовых площадок для новых домов по программе реновации жилья. Cписок площадок для переселения появится к концу июня, а строительство может начаться уже осенью, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Сейчас мы готовим конкурсы на проектирование кварталов. У нас 551 квартал в городе может попасть под реновацию", – цитирует заммэра ТАСС.

Дома для переселения будут высотой 14 и 18 этажей, этажность будет выбираться отдельно для каждого квартала, передает агентство "Москва". Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов говорил, что в рамках реновации будут строить жилье в 10-14 этажей, но отмечал, что вопрос этажности еще будет обсуждаться.

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Около 70% домов для переселения будут монолитными, 30% – панельными. Первые этажи во всех домах будут отданы под коммерческие помещения - "магазины, кафе, сервисные службы". Жители первых этажей пятиэтажек смогут претендовать на вторые этажи и выше, сообщил Хуснуллин. "Будут созданы удобные пешеходные связи внутри района, транспортные подъезды к домам и ближайшим станциям метро. Если потребуется, улучшим наземную транспортную сеть", – пообещал заммэра.

"Исходя из нашего опыта в среднем мы предлагаем жителям три варианта квартир", – добавил Хуснуллин. Однако предоставление выбора новых квартир в законопроекте о реновации и других актах, уже принятых в рамках этой программы, не закреплено. Более того, Мосгордума отклонила поправки в городской закон о "дополнительных гарантиях" гражданам, предлагающие давать переселенцам три вариантов квартир на выбор. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что эта поправка ухудшит положение жителей и нарушит норму равноценности и равнозначности предоставляемого жилья.

Под программу реновации также подходят 25-30 стартовых площадок, принадлежащих инвесторам, добавил Хуснуллин. "Мы не планируем покупать у инвесторов стартовые площадки. Однако есть 25-30 площадок, которые подходят под программу реновации. Если жители районов проголосуют за них, то переговоры будут вестись на тему обмена", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Кроме того, властям Москвы принадлежит более 5 тысяч готовых квартир общей площадью 300 тысяч квадратных метров и три готовых дома в Бескудниково. "Мы готовились к программе реновации", – отметил заммэра. Жителям Бескудниково и ряда других столичных районов могут предложить переселение в новые квартиры уже во второй половине 2017 года. "Мы точно видим район Бескудниково. Там жители очень просят их переселять в готовые дома", – сказал заммэра.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из префектур, 230 участков, которые принадлежат городу – в основном неиспользуемые территории. Это заброшенные стройки, неработающие предприятия, депо и автобазы. В Измайлово стартовая площадка занята автобазой ГБУ "Жилищник". Готовые дома по адресно-инвестиционной программе за бюджетные деньги построило казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Среди них дома на Бескудниковском бульваре, 3 и 5, Дмитровском шоссе, 68, на Нижегородской и Большой Калитниковской улицах.

Всего у предприятия 30 запланированных под строительство площадок в районах рядом с хрущевками. По словам собеседника газеты, город дорабатывает проекты этих домов, чтобы планировки квартир подходили для переселения жителей. В Марьиной Роще, по данным управы, под переселение будут отданы дома на Шереметьевской улице, владение 5, корпус 1, и владение 13, корпус 1.

Переселение будет волновым: первую группу жителей переселят в стартовые дома, затем их старые дома снесут, а на их месте построят новые. Минимальная стоимость сноса пятиэтажки, отключенной от коммуникаций, составляет около 20 миллионов рублей, сообщил "Интерфаксу" начальник управления формирования программ сноса и реконструкций пятиэтажного и ветхого жилого фонда департамента строительства Москвы Вадим Прокофьев.

По его словам, в эту сумму входят только работы, связанные с демонтажем. Снос занимает два-три дня, еще 7-10 дней нужно для вывоза мусора. Строительные отходы вывозятся на полигоны и сортируются, отметил Прокофьев. Стоимость работ по сносу может вырасти из-за затрат на перенос сетей и возможной необходимости выплачивать жителям компенсации.
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