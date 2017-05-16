Мэрия согласовала общегородской митинг "За права москвичей" 27 мая

Мэрия Москвы согласовала проведение 27 мая митинга "За права москвичей"
на Суворовской площади. Акция будет посвящена самым острым городским проблемам – программе реновации, точечной застройке, сносу исторических зданий, расширению платных парковок, массовому и незаконному сносу гаражей и стоянок, расходованию средств бюджета города, обманутым дольщикам.
"Также поступили просьбы коснуться вопросов ликвидации медицины и образования", – сообщил на своей странице в Facebооk
один из подателей заявки, председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике Георгий Федоров. Согласование митинга РИА "Новости"
подтвердил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Заявлено участие 1500 человек, мероприятие продлится с 12:30 до 16:00.
– Как проходил московский митинг против реновации 14 мая: ХРОНИКА
"Задачей митинга является запуск постоянного общегородского движения", – сообщил агентству лидер движения "Новая Россия" и один из организаторов акции Никита Исаев. Он пояснил, что движение будет направлено против нынешней градостроительной политики властей столицы. Решение провести акцию в конце мая было принято после круглого стола в Общественной палате РФ 24 марта. "Во всех районах проблемы фактически идентичны, от массового сноса гаражей и расширения платных парковок до точечной застройки и фальсификации общественных слушаний", – пояснил Федоров "Коммерсанту"
.
Заявки также подают представители районных инициативных групп. Жители района Богородское в Восточном округе намерены провести митинг 25 мая. Уведомление о "Марше против градостроительного произвола"
28 мая подала партия ПАРНАС. В оргкомитет акции также входят партия "Яблоко" и движение "За права человека". Центральной темой марша будет требование отзыва законопроекта о реновации, но общая направленность будет "более широкой", сообщил сопредседатель московского отделения ПАРНАС Михаил Шнейдер.
"Мы хотим заставить власть отказаться от политики, нарушающей права частной собственности владельцев недвижимости и ухудшающей условия жизни жителей города в связи с увеличением плотности населения города и нагрузки на социальную, жилищно-коммунальную, транспортную инфраструктуру и экологию", – говорится на сайте ПАРНАСа
. Власти Москвы обещали отреагировать на заявку до конца текущей недели, но ответа пока нет.