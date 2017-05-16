]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
мая
pda
Поиск
Архив

Две волны обострения аллергий ожидаются в Москве летом
19 мая 2017 г. | Время публикации 12:30 | Последние изменения 13:25
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В столице насчитывается 10-15% горожан, у которых наблюдается аллергия на пыльцу растений. Как сообщил в интервью агентству "Москва" аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Александр Пампура, наиболее сложными для аллергиков будет начало июня, в период обострения в солнечную погоду им рекомендуется не выходить на улицу.

"В раннелетний период, в первую половину лета, пылят злаковые, а в конце лета и начале осени сорные травы. То есть впереди у аллергиков в течение лета может быть еще как минимум два периода, когда возможно обострение", - заявил он, напомнив, что в этом году период пыления деревьев сдвинулся почти на четыре недели из-за холодной погоды. Кроме того, число аллергиков в столице растет, а в последние годы в столичном регионе появились больные с чувствительностью на амброзию.

По словам врачей, фактором повышения числа аллергиков является урбанизация: загрязнители воздуха плохо влияют на дыхательные пути, делая их более восприимчивыми к аллергенам, а также могут оседать на пыльце растений и вызывать более сильную реакцию на цветение.

Урбанизация в столице усугубляется так называемым газонным режимом. Траву под пологом деревьев в парковых зонах постоянно скашивают, а упавшую листву сгребают. Впоследствии грунт на зеленой территории оказывается открытым и превращается в гладкий песок и пыль, которые поднимаются в воздух и добавляются к пыльце цветущих растений. А искусственный ветер поднимает в воздух кубы осевшей на асфальте мелкой пыли. Влияет на ситуацию и увеличение количества автомобилей на фоне резкого сокращения скверов и лесопарков.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Поздняя весна "сдвинула" сроки сезонной аллергии у москвичей
28 апреля 2017 г.
Поздняя весна "сдвинула" сроки сезонной аллергии у москвичей
Из-за холодов ольха и орешник, которые считаются наиболее ранними аллергенами, так и не начали по-настоящему "пылить". Начало сезонной аллергии иммунологи прогнозируют лишь в самом конце апреля.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.05.2017   15:46
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 19 мая 2017 г. // Последняя новость 15:51
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>