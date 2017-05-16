Две волны обострения аллергий ожидаются в Москве летом Рубрики: Общество

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"В раннелетний период, в первую половину лета, пылят злаковые, а в конце лета и начале осени сорные травы. То есть впереди у аллергиков в течение лета может быть еще как минимум два периода, когда возможно обострение", - заявил он, напомнив, что в этом году период пыления деревьев



По словам врачей, фактором повышения числа аллергиков является урбанизация: загрязнители воздуха плохо влияют на дыхательные пути, делая их более восприимчивыми к аллергенам, а также могут оседать на пыльце растений и вызывать более сильную реакцию на цветение.



Урбанизация в столице усугубляется так называемым газонным режимом. Траву под пологом деревьев в парковых зонах постоянно скашивают, а упавшую листву сгребают. Впоследствии грунт на зеленой территории оказывается открытым и превращается в гладкий песок и пыль, которые поднимаются в воздух и добавляются к пыльце цветущих растений. А искусственный ветер поднимает в воздух кубы осевшей на асфальте мелкой пыли. Влияет на ситуацию и увеличение количества автомобилей на фоне резкого сокращения скверов и лесопарков.



В столице насчитывается 10-15% горожан, у которых наблюдается аллергия на пыльцу растений. Как сообщил в интервью агентству "Москва" аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Александр Пампура, наиболее сложными для аллергиков будет начало июня, в период обострения в солнечную погоду им рекомендуется не выходить на улицу."В раннелетний период, в первую половину лета, пылят злаковые, а в конце лета и начале осени сорные травы. То есть впереди у аллергиков в течение лета может быть еще как минимум два периода, когда возможно обострение", - заявил он, напомнив, что в этом году период пыления деревьев сдвинулся почти на четыре недели из-за холодной погоды. Кроме того, число аллергиков в столице растет, а в последние годы в столичном регионе появились больные с чувствительностью на амброзию.По словам врачей, фактором повышения числа аллергиков является урбанизация: загрязнители воздуха плохо влияют на дыхательные пути, делая их более восприимчивыми к аллергенам, а также могут оседать на пыльце растений и вызывать более сильную реакцию на цветение.Урбанизация в столице усугубляется так называемым газонным режимом. Траву под пологом деревьев в парковых зонах постоянно скашивают, а упавшую листву сгребают. Впоследствии грунт на зеленой территории оказывается открытым и превращается в гладкий песок и пыль, которые поднимаются в воздух и добавляются к пыльце цветущих растений. А искусственный ветер поднимает в воздух кубы осевшей на асфальте мелкой пыли. Влияет на ситуацию и увеличение количества автомобилей на фоне резкого сокращения скверов и лесопарков.



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