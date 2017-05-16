Госдума вдвое сократила время на прием поправок в законопроект о реновации

Госдума России на заседании в пятницу, 19 мая, проголосовала за то, чтобы срок внесения поправок к законопроекту о реновации московского жилья завершился уже 3 июня, сообщает "Интерфакс"
. Накануне Совет Думы принял решение продлить срок для приема поправок до 21 июня, но парламентарии посчитали такую меру избыточной.
По словам главы комитета по строительству и транспорту Евгения Москвичева, депутаты Госдумы в последнее время очень активно работали, "все четыре фракции обсуждали основные вопросы, рабочие группы были созданы". Он не стал исключать, что идея продления сроков принятия поправок в закон "О статусе Москвы" и реновации выглядит в нынешней ситуации весьма здраво, но выступил за то, чтобы дополнительное время не превысило 2 недели. Таким образом, на обсуждение поправок перед вторым чтением, которое состоится 5 июля, у депутатов будет чуть больше месяца.
Как сообщалось ранее, на 20 июня запланированы парламентские слушания в Большом зале Госдумы. "Такой формат означает широкое обсуждение, большое количество представителей с тем, чтобы максимально полно рассмотреть этот вопрос", - говорил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Москвичев, в свою очередь, называл законопроект о реновации "гарантией Конституции" для жителей столицы. Отметим, что эксперты, напротив, считают инициативу антиконституционной, незаконной и "юридически ничтожной"
.
На этой неделе столичные власти уже приняли городской закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Его статьи закрепляют гарантии, которые до этого мэр Сергей Собянин давал устно. В частности, документом закрепляется предоставление равнозначных жилых помещений в том же районе, возможность получения равноценной денежной компенсации или равноценной квартиры по письменному заявлению и другие различные гарантии.