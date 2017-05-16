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Основной день акции "На работу на велосипеде" стартовал в столице
19 мая 2017 г. | Время публикации 10:41
Рубрики: Общество  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
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© РИА Новости / Евгений Биятов
В столице стартовал основной день акции "На работу на велосипеде", в рамках которого городской велопрокат предоставит скидки пользователям, сообщает агентство "Москва". 19 мая цена на суточный доступ к велопрокату будет снижена со 150 до 120 рублей, а бесплатный период проката увеличат до двух часов. Специальное предложение действует до 22:00.

В рамках акции организован бесплатный провоз велосипедов в электропоездах на территории Москвы и Московской области. Чтобы воспользоваться предложением, пассажиру необходимо при покупке билета в пригородной кассе получить бесплатный провозной документ для прохода через турникет. Также велосипеды можно будет бесплатно перевозить в общественном наземном транспорте на накопительной площадке в середине салонов автобусов, троллейбусов и трамваев.

Во время акции "На работу на велосипеде" в столице будут организованы 10 "энергетических точек". Они будут открыты на Трубной площади (на стороне выхода из станции метро "Трубная"), на Крымской набережной (под Крымским мостом), на Таганской площади (островок безопасности рядом с остановкой) и Белой площади (у станции метро "Белорусская"), в "Москва-Сити" (территория башни "Империя"), на улице Большая Семеновская (около выхода со станции метро "Электрозаводская"), на улице Мытная (около входа на Даниловский рынок) и на ул. Бутырская (станция метро "Дмитровская"), на Ленинградском проспекте (станция метро "Сокол") и на площади Арбатские ворота (бывший ресторан "Прага"). Акция "На работу на велосипеде" в Москве продлится в этом году две недели – с 15 по 28 мая и завершится большим велопарадом.
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С 15 по 28 мая участники акции смогут пользоваться скидками и бонусами от кафе, ресторанов и магазинов, которые станут партнерами мероприятия. В велопрокате будут действовать скидки на тарифы. А 28 мая пройдет большой велопарад.

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