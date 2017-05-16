Синоптики пригрозили москвичам новыми заморозками в начале следующей недели

15 мая 2017 г. К выходным в столице потеплеет до плюс 23 градусов

Во вторник, 16 мая, повсеместно пройдет дождь, в среду и четверг также ожидаются кратковременные дожди. К выходным дожди прекратятся. Уже в пятницу, 19 мая, будет сухо, а днем воздух прогреется до 17-22 градусов.