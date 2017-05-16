Синоптики пригрозили москвичам новыми заморозками в начале следующей недели

В ближайшие дни жителей Москвы и Московской области ждет очередное резкое понижение температуры. В связи с перемещением холодного фронта уже в воскресенье днем воздух остынет до 14-16 градусов, а в ночь на понедельник синоптики и вовсе прогнозируют от нуля до плюс пяти градусов (в некоторых районах Подмосковья возможны даже заморозки до минус трех), сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
К счастью, похолодание длинным также не будет. Во вторник, 23 мая, воздух днем прогреется до 15-20 градусов, а в среду - до 24-25 градусов. По словам Вильфанда, нынешний май оказался одним из самых холодных
за всю историю метеонаблюдений. "Таких длительных холодов, вообще говоря, не было, как и перепадов - по крайней мере, в текущем тысячелетии. Такие холодные месяцы отмечались ранее в 1880 и 1999 годах. Тут ничего не сделаешь, но для нас, метеорологов, главное, чтобы прогнозы были точные", - заключил собеседник агентства.
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уточняет, что заморозков в заключительной декаде мая в Москве и области не было очень давно. Станция на ВДНХ в последний раз фиксировала отрицательные температуры в это время года 23 мая 1993 года. В Московской области заморозки до минус 0,8 градуса были 23 мая 2004 года в Черустях, Клину и Ново-Иерусалиме.
Предстоящее похолодание связано с северными потоками по восточной периферии антициклона со Скандинавии. При небольшой облачности сухой арктический воздух быстро остынет. Наибольшая вероятность заморозка существует на севере и северо-западе Московской области и в пониженных местах торфяников на востоке региона. "Это следует учесть дачникам, собирающимся высаживать теплолюбивую рассаду", - добавили специалисты.