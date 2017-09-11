Контрафактный алкотестер принес полмиллиона рублей банде подмосковных гаишников-вымогателей

К трем годам колонии строгого режима приговорили в Подмосковье командира роты ДПС Алексея Викулина, который вместе со своими подчиненными вымогал деньги у водителей, используя для этого контрафактный алкотестер. Общая сумма взяток, которую получила "банда инспекторов", превышает полмиллиона рублей. Об этом "Газете.Ru"
сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.
По данным следствия, Викулин и четверо его соучастников в период с декабря 2015-го по май 2016 года вымогали у водителей деньги, предлагая им на месте пройти "продувку" на алкоголь, используя контрафактный алкотестер, который показывал наличие опьянения вне зависимости от состояния водителя. В обмен на взятки они обещали не привлекать водителей к административной ответственности за якобы вождение в пьяном виде. Общая сумма взяток превысила 500 тысяч рублей, задержать вымогателей удалось весной прошлого года.
Экс-инспекторов обвинили в восьми подобных преступлениях на трассе "Волга-1 М7" в Ногинском районе Подмосковья. Самого Викулина суд уже признал виновным по пунктам "а" и "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки группой должностных лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, однако экс-инспектор пошел на сделку со следствием ради менее строгого наказания. Экс-гаишник получил три года колонии строгого режима, а также на пять лет лишился права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Уголовные дела в отношении соучастников Викулина рассматриваются в суде.