Контрафактный алкотестер принес полмиллиона рублей банде подмосковных гаишников-вымогателей

19 января 2017 г. В столице активизировались пешеходы-мошенники, имитирующие ДТП на "зебре"

В Москве активизировались мошенники, которые бросаются под колеса машин, а затем вымогают у водителей деньги под угрозой лишения прав. Сотрудники полиции тоже не упускают случая воспользоваться наивностью автовладельцев.