Мусорные баки в столице снабдят GPS-трекерами

18 сентября 2017 г. В мэрии признались, что разделение мусора в Москве пока только профанация

К 2021 году мусороперерабатывающая отрасль столицы сможет перейти на раздельный сбор мусора, к чему готовы около 30% москвичей. Сейчас же столица не может переработать отходы, даже разделив их.