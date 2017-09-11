Мусорные баки в столице снабдят GPS-трекерами

Общественная палата России и партия "Альянс зеленых" проведут в Москве эксперимент по установке GPS-трекеров в мусорные контейнеры. Как сообщается на сайте
партии, GPS-трекеры помогут в режиме реального времени отследить, куда именно вывозят мусор из Москвы.
Проблему вывоза отходов на нелегальные свалки планируется обсудить в ходе круглого стола "Открытое обсуждение проблемы нелегального размещения отходов на территории Москвы и Московской области", который состоится 20 сентября в Общественной палате РФ. Напомним, в 2012 году в Москве стартовал эксперимент по вывозу твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Планировалось, что к 2015 году количество вывозимых из Москвы отходов сократится на 20%. Полностью эксперимент был рассчитан на 15 лет. Однако ряд экспертов сомневается в успехе эксперимента и предлагает завершить его досрочно.
Как ранее заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, на данный момент столица не может переработать отходы
, даже разделив их, хотя около 30% москвичей уже готовы к раздельному сбору. Тем не менее, когда в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления", в 2021-2022 годах столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора. Этому должна предшествовать "разъяснительная работа", призванная привлечь внимание бизнеса к переработке отходов.