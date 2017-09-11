Блогер обвинил в невежестве московскую мэрию, насчитавшую 425 лет со времени основания Садового кольца

12 сентября 2017 г. Блогер проверил качество свежего благоустройства на Садовом": "Половину уже надо переделывать"

На Садовом кольце отмечаются все недостатки обустройства прошлых лет: плохо уложенная плитка, формальные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить целую площадь.