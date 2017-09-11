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Блогер обвинил в невежестве московскую мэрию, насчитавшую 425 лет со времени основания Садового кольца
19 сентября 2017 г. | Время публикации 14:10 | Последние изменения 14:41
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об окончании основных работ по благоустройству на Садовом кольце. "Как раз к празднованию его 425-летия и юбилея Москвы", - писал градоначальник в своем Twitter. Юрист Иван Ежиков в своем блоге недоумевает, откуда взялась такая дата, и обвиняет московских чиновников в невежестве.

Внимание блогера привлекло сообщение РИА "Новости" о том, что Собянин принял участие в праздновании 425-летия Садового кольца. Сообщалось, что праздник приурочен к окончанию благоустройства магистрали. "Я молчу о том, что благоустройство не завершено, там до завершения как до Пекина пешком, - пишет блогер. - Я про 425-летие Садового кольца, которое они празднуют".

По его словам, основанием для "учреждения" даты стала статья о Садовом кольце в Википедии. В начале статьи упоминается земляной вал, представлявший собою замкнутое кольцо протяженностью около 16 километров и насыпанный в 1591-1592 годах по велению Бориса Годунова. "Все. Нашли дату, читать дальше не надо, побежали учредили праздник. А то, что прямо в статье ниже есть описание того, когда вал был снесен - пофиг", - пишет блогер.

Ежиков уточняет, что на самом деле Садовое кольцо появилось около 1830 года в результате работы комиссии, созданной для реконструкции города после пожара 1812 года. "Как, как можно считать датой создания УЛИЦЫ дату создания СТЕНЫ, которая была на месте этой улицы? Как можно так ненавидеть город и его историю? После этого я не удивлен, что археологические находки идут под ковш экскаватора", - заключает Ежиков.

Ранее блогер отметил, что на новых обустроенных улицах Садового кольца отмечаются все недостатки прошлых лет: неправильно уложенная плитка, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Вместо гранитных бортов, служащих бордюрами вокруг газонов, установлены деревянные муляжи - брусья, крашенные в серый цвет. А заменой стальным границам газонов служит фанера. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить Смоленскую-Сенную площадь, которая не попала в программу благоустройства как прошлого, так и нынешнего года. С одной стороны - недостатки можно еще успеть устранить, с другой - качество работ такое, что нужно не недостатки устранять, а половину переделывать", - пишет блогер.
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