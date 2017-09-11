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В блогах раскритиковали ненужные "переделки" электронного дневника
19 сентября 2017 г. | Время публикации 15:33
Рубрики: Дети  
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АГН "Москва" / Киселев Сергей
Блогеры вновь раскритиковали электронный дневник, внедряемый в столичных школах: на этот раз многих смущает то, что дизайн электронного дневника ежегодно меняется на "более хороший" без особых оснований: работы над ним ведутся до конца первой четверти. Об этом в Facebook сообщила мать одного из столичных школьников Елена Алейникова.

По словам блогера, любые переделки, если речь не идет о ЧП, логично проводить в период наименьшей нагрузки: для школьников таким периодом является лето. Однако на практике работы по переделке электронного дневника по непонятной причине уже несколько лет начинаются лишь с сентября и заканчиваются к середине октября - под конец первой четверти.

"Учителя разом выставили оценки за всю четверть и многих родителей ждал "приятный сюрприз", т. к. многие детки, почувствовав бесконтрольность, дали слабину в учебе! А времени на исправление уже почти не осталось!", - пишет блогер. - И так повторяется уже который год подряд! Чем прошлогодний-то дневник не угодил? Он же электронный, страницы в нем не заканчиваются! Но нет, видимо, и сюда выделяется бюджет, который нужно "освоить".

Ранее родители столичных школьников сообщили, что им до сих пор не выдали пароли от дневников, а за несвоевременное ознакомление с дневником угрожают отправить жалобу в органы опеки. Домашние задания в дневниках зачастую появляются поздно вечером, когда учитель приходит с работы, и ученикам приходится сидеть над уроками по ночам.

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