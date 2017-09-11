Жители юго-запада столицы остановили строительство дома на месте единственной спортплощадки в районе

3 апреля 2015 г. Жители Кунцево боятся лишиться собственных дворов в ходе межевания

Конфликт вокруг межевания разгорелся в 11-м квартале Кунцево, который является историческим районом ЗАО. По плану межевания большая часть территории, включая детские площадки, парковки и зеленые зоны, отойдут государству.