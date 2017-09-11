Большой театр ужесточил продажу билетов на новогодних "Щелкунчиков": только в кассах и только по паспорту Общество Рубрики: Культура

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Продажа билетов будет разбита на три блока. С 23 сентября с 10:00 в продажу поступят билеты на представления, которые пройдут 23-28 декабря. Стоимость билетов на дневные спектакли составит от одной до десяти тысяч рублей, на вечерние спектакли - от полутора до 15 тысяч рублей. 30 сентября можно будет купить билеты на представления, которые пройдут с 29 по 31 декабря. Продажа билетов на третий блок показов "Щелкунчика", со 2 по 7 января 2018 года, начнется 7 октября. Дороже всего будут стоить билеты на "Щелкунчик" 31 декабря: на дневной спектакль - до 15 тысяч рублей, на вечерний - 20 тысяч рублей.



Купить билеты можно только в кассах, расположенных в административном здании Большого театра, по паспорту покупателя. На руки отпускается не больше двух билетов, причем понадобится паспорт второго зрителя или свидетельство о рождении, если это ребенок. "На момент покупки второго билета можно предъявить ксерокопию, но при посещении спектакля потребуется показать оригинал документа лица, вписанного в билет", - уточнил Мисковец.



Члены многодетных семей смогут в порядке общей очереди купить билеты для всех несовершеннолетних детей, предъявив кассиру удостоверение, подтверждающее их статус, паспорт одного из родителей, а также паспорта или свидетельства о рождении каждого из детей. Для детей билеты продаются в пределах рекомендуемого возраста, предупредили в Большом театре. Напомним, в прошлом году родителей с детьми младше 12 лет



Билеты новой программы будут распечатываться на бланках специального образца с указанием фамилии и данных паспорта (свидетельства о рождении) зрителя, которые будут проверяться при контроле прохода в театр. В случае невозможности посещения спектакля необходимо будет лично подать заявление с указанием причины и предъявить оригинал паспорта (свидетельства о рождении) в кассу театра. Как отметил заместитель гендиректора ГАБТ, по такому же принципу в столице продаются билеты на чемпионат мира по футболу.



Ранее сообщалось, что Министерство культуры разработает законопроект об ужесточении правил продажи билетов: с развитием технологий билетные спекулянты практически перестали работать непосредственно у входа в театр, реализуя билеты онлайн. А наказание за спекуляцию, по обвинению в которой можно было бы привлечь перекупщиков, в законодательстве не предусмотрено. В театральном сообществе предлагают повысить цены на билеты в кассах, а также кардинально поменять систему продаж билетов на спектакли, пользующиеся повышенным спросом, организовав "билетные аукционы". Сами спекулянты уверены, что в случае принятия закона те из перекупщиков, кто платит налоги, просто В субботу Большой театр начнет предварительную продажу билетов на новогодние показы балета "Щелкунчик". Условия продажи ужесточаются: купить билеты можно будет только в кассе, а не по интернету, и только по паспорту, а также по свидетельству о рождении ребенка. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ГАБТ Олег Мисковец.Продажа билетов будет разбита на три блока. С 23 сентября с 10:00 в продажу поступят билеты на представления, которые пройдут 23-28 декабря. Стоимость билетов на дневные спектакли составит от одной до десяти тысяч рублей, на вечерние спектакли - от полутора до 15 тысяч рублей. 30 сентября можно будет купить билеты на представления, которые пройдут с 29 по 31 декабря. Продажа билетов на третий блок показов "Щелкунчика", со 2 по 7 января 2018 года, начнется 7 октября. Дороже всего будут стоить билеты на "Щелкунчик" 31 декабря: на дневной спектакль - до 15 тысяч рублей, на вечерний - 20 тысяч рублей.Купить билеты можно только в кассах, расположенных в административном здании Большого театра, по паспорту покупателя. На руки отпускается не больше двух билетов, причем понадобится паспорт второго зрителя или свидетельство о рождении, если это ребенок. "На момент покупки второго билета можно предъявить ксерокопию, но при посещении спектакля потребуется показать оригинал документа лица, вписанного в билет", - уточнил Мисковец.Члены многодетных семей смогут в порядке общей очереди купить билеты для всех несовершеннолетних детей, предъявив кассиру удостоверение, подтверждающее их статус, паспорт одного из родителей, а также паспорта или свидетельства о рождении каждого из детей. Для детей билеты продаются в пределах рекомендуемого возраста, предупредили в Большом театре. Напомним, в прошлом году родителей с детьми младше 12 лет не пустили на "Лебединое озеро" в Большой театр. Согласно правилам Большого театра, на вечерние спектакли допускаются дети с 10 лет.Билеты новой программы будут распечатываться на бланках специального образца с указанием фамилии и данных паспорта (свидетельства о рождении) зрителя, которые будут проверяться при контроле прохода в театр. В случае невозможности посещения спектакля необходимо будет лично подать заявление с указанием причины и предъявить оригинал паспорта (свидетельства о рождении) в кассу театра. Как отметил заместитель гендиректора ГАБТ, по такому же принципу в столице продаются билеты на чемпионат мира по футболу.Ранее сообщалось, что Министерство культуры разработает законопроект об ужесточении правил продажи билетов: с развитием технологий билетные спекулянты практически перестали работать непосредственно у входа в театр, реализуя билеты онлайн. А наказание за спекуляцию, по обвинению в которой можно было бы привлечь перекупщиков, в законодательстве не предусмотрено. В театральном сообществе предлагают повысить цены на билеты в кассах, а также кардинально поменять систему продаж билетов на спектакли, пользующиеся повышенным спросом, организовав "билетные аукционы". Сами спекулянты уверены, что в случае принятия закона те из перекупщиков, кто платит налоги, просто уйдут в тень и будут работать как физлица, чтобы минимизировать ответственность.



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