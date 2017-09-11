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В Москве снова эвакуировали ЦДМ и здания управ после звонков о "минировании"
19 сентября 2017 г. | Время публикации 13:44 | Последние изменения 13:49
Рубрики: Происшествия  
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Эвакуация в ТРЦ "Ривьера", 19 сентября 2017 года | Sergey Orlov / YouTube
Крупные торговые центры и управы нескольких районов Москвы снова подверглись эвакуации после анонимных предупреждений об угрозах взрыва. Посетителей, в частности, вывели из торгового центра "Гагаринский" на улице Вавилова, 3, а также из "Центрального детского магазина" на Лубянке. По данным агентство "Москва", из "Гагаринского" эвакуированы 6,5 тысячи человек, из ЦДМ - около тысячи.

Звонки о "минировании" также поступили в управы нескольких районов Москвы - Люблино, Внуково, Кузьминок, Солнцево, Лефортово, Басманного, Богородского, Новогиреево, Перово, Нагорного района и в префектуру Центрального административного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Из каждого здания выведены от 50 до 250 человек. Во Внуково угроза взрыва не подтвердилась, остальные здания проверяют.

По данным агентства, также сообщалось об угрозе взрыва в двух зданиях на улице Каменщиков и жилом доме на Болотниковской улице, 7, корпус 2. Эвакуация проводилась в доме на Воронцовской улице, 21, где находится управа Таганского района и местный ГБУ "Жилищник". 18 сентября в столице были эвакуированы торговые центры "Европейский", "Метрополис" и "Атриум", рестораны Lookin Rooms и Chips, ночной клуб "Лондон", здание газеты "Известия" на Тверской улице, бар "Камчатка" и кинотеатр "Звездный", здания нескольких управ и префектур.

Напомним, звонки о "минировании" общественных мест в городах России продолжаются с 10 сентября. Ни одно сообщение не подтвердилось, однако из-за угрозы взрыва были эвакуированы сотни тысяч человек. "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает, что за прошедшие сутки поток тревожных сообщений существенно снизился. "Так, например, если в прошлую среду в Москве было зафиксировано рекордное количество - более 100 тысяч эвакуированных, то в понедельник эта цифра составила порядка 4 тысяч человек, что приближается к среднестатистическим показателям", - рассказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев. По данным газеты "Ведомости", руководящая расследованием ФСБ запретила пресс-службам МВД и МЧС комментировать информацию о ложном минировании, чтобы "не нагнетать панику" и не провоцировать "других желающих заняться телефонным терроризмом".

По мнению источника "Интерфакса", вал сообщений о якобы готовящихся взрывах мог быть организован всего одним человеком как из России, так из-за границы, "а возникший из-за этого ажиотаж возбудил дополнительную волну звонков от подростков и людей с психическими расстройствами". Ранее уже сообщалось о задержании подростков, которые звонили с обычных телефонов.

Шквал сообщений о "бомбах" также связывали с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". При этом сообщалось, что основная масса сообщений поступает с Украины. Ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о "минировании" по всей России с 10-го по 17 сентября составил 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о "заведомо ложных сообщениях об акте терроризма".

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