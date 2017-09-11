В Москве снова эвакуировали ЦДМ и здания управ после звонков о "минировании"

14 сентября 2017 г. Москву продолжают "минировать" второй день: эвакуированы ЦДМ на Лубянке, кинотеатры, школы

Днем в четверг 8 тысяч человек эвакуировали из Центрального детского магазина на Лубянке, кинотеатра в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатра "Люксор". Еще 15 тысяч человек вывели из 20 школ.