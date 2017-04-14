Автомобилистов призвали до конца лета не ездить в центр Москвы из-за благоустройства

14 апреля 2017 г. Жалобы на благоустройство по программе "Моя улица" начали принимать на портале "Наш город"

Онлайн-обращение можно оставить, если стройплощадки не отделены ограждениями, на улицах отсутствуют пандусы для пешеходов, а строительная техника перекрывает проход и проезд там, где работы не ведутся.