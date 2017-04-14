Москву в выходные накроет циклон из Гренландии с сильным ветром и обильными осадками Рубрики: Погода

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Впрочем, вместе с дождем в город придет и потепление. По словам представителя метеослужбы, в выходные температура постепенно начнет сокращать отставание от климатической нормы, наиболее заметно это проявится на следующей неделе.



В пятницу, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки. В ночные части будет от минус 1 до минус 3 градусов в столице и до минус 1 минус 6 градусов в области. Днем потеплеет до плюс 5-7 и плюс 3-8 градусов соответственно.



В субботу также пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, минимальная температура составит от 0 до плюс 2 градусов (по области от минус 2 до плюс 3). В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха существенно не изменится, разве что днем станет на градус прохладнее.



На протяжении всех этих дней ожидается сильный юго-западный ветер. В пятницу и субботу его порывы могут достигать силы 12-17 метров в секунду, а в воскресенье местами и вовсе 15-20 метров в секунду.



На следующей неделе, как передает агентство Антициклональный характер погоды в столичном регионе продержится еще пару дней, а затем в Москву придет циклон из акватории Гренландского моря, который принесет с собой сырую и ветреную погоду, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.Впрочем, вместе с дождем в город придет и потепление. По словам представителя метеослужбы, в выходные температура постепенно начнет сокращать отставание от климатической нормы, наиболее заметно это проявится на следующей неделе.В пятницу, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки. В ночные части будет от минус 1 до минус 3 градусов в столице и до минус 1 минус 6 градусов в области. Днем потеплеет до плюс 5-7 и плюс 3-8 градусов соответственно.В субботу также пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, минимальная температура составит от 0 до плюс 2 градусов (по области от минус 2 до плюс 3). В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха существенно не изменится, разве что днем станет на градус прохладнее.На протяжении всех этих дней ожидается сильный юго-западный ветер. В пятницу и субботу его порывы могут достигать силы 12-17 метров в секунду, а в воскресенье местами и вовсе 15-20 метров в секунду.На следующей неделе, как передает агентство "Москва", воздух в городе прогреется до плюс 13 градусов, а автомобилистам можно будет задуматься о смене резины на летнюю.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 апреля 2017 г. Автомобилистов призвали не ездить на летней резине из-за гололедицы

За последние сутки в городе выпало около 20 процентов месячной нормы осадков. Крупные заторы образовались на МКАД, на ТТК в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля и на вылетных магистралях в сторону центра.

