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Москву в выходные накроет циклон из Гренландии с сильным ветром и обильными осадками
20 апреля 2017 г. | Время публикации 14:27
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Антициклональный характер погоды в столичном регионе продержится еще пару дней, а затем в Москву придет циклон из акватории Гренландского моря, который принесет с собой сырую и ветреную погоду, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Впрочем, вместе с дождем в город придет и потепление. По словам представителя метеослужбы, в выходные температура постепенно начнет сокращать отставание от климатической нормы, наиболее заметно это проявится на следующей неделе.

В пятницу, 21 апреля, ожидаются небольшие осадки. В ночные части будет от минус 1 до минус 3 градусов в столице и до минус 1 минус 6 градусов в области. Днем потеплеет до плюс 5-7 и плюс 3-8 градусов соответственно.

В субботу также пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, минимальная температура составит от 0 до плюс 2 градусов (по области от минус 2 до плюс 3). В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха существенно не изменится, разве что днем станет на градус прохладнее.

На протяжении всех этих дней ожидается сильный юго-западный ветер. В пятницу и субботу его порывы могут достигать силы 12-17 метров в секунду, а в воскресенье местами и вовсе 15-20 метров в секунду.

На следующей неделе, как передает агентство "Москва", воздух в городе прогреется до плюс 13 градусов, а автомобилистам можно будет задуматься о смене резины на летнюю.
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