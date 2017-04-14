Хамовники и Арбат пообещали исключить из программы по сносу пятиэтажек Городская инфраструктура Рубрики: Недвижимость

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"По тем параметрам, которые предъявляются, у нас пока домов нет", — сказал глава управы района Максим Дерюгин. Эксперты уточняют, что в этих районах практически нет блочных и панельных пятиэтажек, а застройка в самом центре Москвы несет для девелопера дополнительные риски из-за сложных почв и секретных коммуникаций, которые нельзя трогать. Свою роль мог сыграть и состав районов. "Там живет много родственников "уважаемых людей". Чтобы не создавать нагрузку для элитарной публики, решили никого не трогать и просто оставить эти районы в покое", — уверен эксперт.



В остальных районах власти постепенно определяют площадки для строительства новых домов под переселение. Глава управы района Измайлово Венера Юмаева рассказала, что предварительные списки на снос будут сформированы к 15 мая. До 1 июля будет проводиться голосование. Эти же сроки назвал глава управы Кунцево Дмитрий Чистяков.



Для принятия решения о сносе дома проголосовать "за" должны 50% жильцов плюс один человек. По словам Юмаевой, одна из площадок под переселение находится по адресу: Измайловская площадь, 13. Также рассматривается площадка на территории Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.



В Тимирязевском районе стартовые площадки расположены на Дмитровском шоссе, 57 и на Тимирязевской улице, 8. В районе Нагатинский Затон под переселение строится дом по адресу Судостроительная, 19, отметила глава управы Ирина Джиоева. В районе Проспект Вернадского, по словам главы управы Ивана Малышева, стартовый дом возводится по адресу: проспект Вернадского, 77, еще один достроен на проспекте Вернадского, 69.



В Бабушкинском районе рассчитывают, что под переселение предоставят квартиры в трех домах на улице Летчика Бабушкина, которые будут сданы осенью 2017 года для жильцов из аварийного фонда. Еще одна площадка под строительство находится по адресу: улица Коминтерна, 12. "Сейчас наша задача — дать ответ правительству города, нужна нам реновация или нет", — подчеркнул глава района Сергей Аганеев. — Сначала вы голосуете, а потом процесс запускается". Очередность домов на расселение будет зависеть, по его словам, от ветхости жилья и от активности жильцов при голосовании.



Глава управы района Фили-Давыдково Сергей Галянин заявил, что для сноса пятиэтажки потребуется "желание большинства — 80–90%". А в Марьиной Роще пообещали выделять бесплатные машины для переезда, предоставляя новые квартиры



Ситуация в районе Северное Измайлово также выглядит неоднозначно: как пишет



Еще один дом строится на 5-ой Парковой около ОВД, а третий дом на обочине Щелковского шоссе у дома 92 представляет собой натуральную точечную застройку на придомовой территории соседнего дома и улично-дорожной сети без учета каких бы то ни было нормативов. О том, что результаты опроса о сносе будут подделаны в пользу решения, удобного для властей, а противникам сноса предлагают



В самих Хамовниках также не спешат "расслабляться" в связи с программой реновации. "Это только начало. Даже внесение этого законопроекта о статусе столицы уже лишило нас части наших денег - уже сейчас рынок вторичного жилья обвалился. Поэтому нельзя останавливаться и сбавлять обороты в нашем деле. Если законопроект вступит в силу, никакие обещания главы управы или префекта не обезопасят нас от сноса. Стоит успокоиться - и года через два наши дома могут запросто оказаться в списках под снос", - пишет



Район Хамовники исключат из программы по сносу пятиэтажек. Как рассказал на встрече с москвичами главы управы Хамовников Сергей Носков, которого цитирует РБК , жители района выступили против реновации, а власти не нашли площадок для строительства жилья под переселение. Носков отметил, что решение было принято на уровне правительства Москвы, о чем главе управы стало известно от префекта Центрального округа. Еще одним районом, исключенным из программы, оказался Арбат: опрошенные РБК аналитики уверены, что такое решение власти приняли, поскольку в этих районах одни из самых высоких цен на жилье."По тем параметрам, которые предъявляются, у нас пока домов нет", — сказал глава управы района Максим Дерюгин. Эксперты уточняют, что в этих районах практически нет блочных и панельных пятиэтажек, а застройка в самом центре Москвы несет для девелопера дополнительные риски из-за сложных почв и секретных коммуникаций, которые нельзя трогать. Свою роль мог сыграть и состав районов. "Там живет много родственников "уважаемых людей". Чтобы не создавать нагрузку для элитарной публики, решили никого не трогать и просто оставить эти районы в покое", — уверен эксперт.В остальных районах власти постепенно определяют площадки для строительства новых домов под переселение. Глава управы районаВенера Юмаева рассказала, что предварительные списки на снос будут сформированы к 15 мая. До 1 июля будет проводиться голосование. Эти же сроки назвал глава управы Кунцево Дмитрий Чистяков.Для принятия решения о сносе дома проголосовать "за" должны 50% жильцов плюс один человек. По словам Юмаевой, одна из площадок под переселение находится по адресу: Измайловская площадь, 13. Также рассматривается площадка на территории Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.стартовые площадки расположены на Дмитровском шоссе, 57 и на Тимирязевской улице, 8. В районепод переселение строится дом по адресу Судостроительная, 19, отметила глава управы Ирина Джиоева. В районе, по словам главы управы Ивана Малышева, стартовый дом возводится по адресу: проспект Вернадского, 77, еще один достроен на проспекте Вернадского, 69.рассчитывают, что под переселение предоставят квартиры в трех домах на улице Летчика Бабушкина, которые будут сданы осенью 2017 года для жильцов из аварийного фонда. Еще одна площадка под строительство находится по адресу: улица Коминтерна, 12. "Сейчас наша задача — дать ответ правительству города, нужна нам реновация или нет", — подчеркнул глава района Сергей Аганеев. — Сначала вы голосуете, а потом процесс запускается". Очередность домов на расселение будет зависеть, по его словам, от ветхости жилья и от активности жильцов при голосовании.Глава управы районаСергей Галянин заявил, что для сноса пятиэтажки потребуется "желание большинства — 80–90%". А впообещали выделять бесплатные машины для переезда, предоставляя новые квартиры "под чистовую отделку" Ситуация в районе Северное Измайлово также выглядит неоднозначно: как пишет в "Живом журнале" муниципальный депутат Дмитрий Барановский, формально там имеется 7 стартовых площадок для строительства жилых домов, одной из которых является высотка на обочине Щелковского шоссе у 13-ой Парковой улицы. "Место, конечно, ужасное, т.к. боковой проезд Щелковского шоссе будет проходить прямо под окнами первого этажа. Проблема с начальной школой в этом квартале уже есть, а после заселения проблема будет и с другими классами", - пишет депутат.Еще один дом строится на 5-ой Парковой около ОВД, а третий дом на обочине Щелковского шоссе у дома 92 представляет собой натуральную точечную застройку на придомовой территории соседнего дома и улично-дорожной сети без учета каких бы то ни было нормативов. О том, что результаты опроса о сносе будут подделаны в пользу решения, удобного для властей, а противникам сноса предлагают "подчиниться большинству" , заявляют и другие муниципальные депутаты.В самих Хамовниках также не спешат "расслабляться" в связи с программой реновации. "Это только начало. Даже внесение этого законопроекта о статусе столицы уже лишило нас части наших денег - уже сейчас рынок вторичного жилья обвалился. Поэтому нельзя останавливаться и сбавлять обороты в нашем деле. Если законопроект вступит в силу, никакие обещания главы управы или префекта не обезопасят нас от сноса. Стоит успокоиться - и года через два наши дома могут запросто оказаться в списках под снос", - пишет в Facebook одна из местных жительниц. Отмечается, что "бумага о неприкосновенности", которую к тому же еще никто не видел, не будет иметь силы в сравнении с федеральным законом, и исключение из "зоны реновации" будет временным, дабы успокоить активистов. "Моё мнение, лукавят, просто отодвинули на некоторое время. На Шелепихе, а это ЦАО, "свободной земельки" тоже нет, НО, РЕНОВАЦИИ и СНОСУ БЫТЬ !" - пишет еще один участник обсуждения.



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