Прогулка Павла Лобкова в костюме пениса может стать поводом для уголовного дела

14 апреля 2017 г. Телеведущего Павла Лобкова оштрафовали за съемку в костюме пениса в центре Москвы

Ведущий снимался в сюжете для "Дождя" возле уличной инсталляции в виде пасхального яйца на Никольской улице. В полиции сочли, что журналист нарушает общественный порядок. Его оштрафовали на 500 рублей.