Прогулка Павла Лобкова в костюме пениса может стать поводом для уголовного дела

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить акцию известного журналиста и телеведущего Павла Лобкова, который устроил в центре Москвы фотосессию в костюме мужского полового органа, сообщает "Интерфакс"
. В особенности депутата возмутил тот факт, что Лобков задействовал в акции "городское уличное украшение – праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали".
По словам Милонова, в его адрес стали поступать обращения граждан, которые были возмущены поступком Лобкова и сочли его действия глумлением над пасхальными символами. Депутат попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку действий телеведущего по факту оскорбления чувств верующих и проявления экстремизма.
Напомним, Лобков был задержан
14 апреля в районе Никольской улицы, когда снимался в сатирическом сюжете для программы "Бремя новостей", посвященном пасхальным инсталляциям на улицах Москвы. На ведущем был надувной костюм "Шалун", напоминающий пенис. Полицейские сочли, что Лобков нарушает общественный порядок и задержали его, когда он переодевался в обычную одежду. В итоге телеведущий отделался штрафом в 500 рублей и изъятием "реквизита".