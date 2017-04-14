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Прогулка Павла Лобкова в костюме пениса может стать поводом для уголовного дела
20 апреля 2017 г. | Время публикации 15:17
Рубрики: Происшествия  
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить акцию известного журналиста и телеведущего Павла Лобкова, который устроил в центре Москвы фотосессию в костюме мужского полового органа, сообщает "Интерфакс". В особенности депутата возмутил тот факт, что Лобков задействовал в акции "городское уличное украшение – праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали".

По словам Милонова, в его адрес стали поступать обращения граждан, которые были возмущены поступком Лобкова и сочли его действия глумлением над пасхальными символами. Депутат попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку действий телеведущего по факту оскорбления чувств верующих и проявления экстремизма.

Напомним, Лобков был задержан 14 апреля в районе Никольской улицы, когда снимался в сатирическом сюжете для программы "Бремя новостей", посвященном пасхальным инсталляциям на улицах Москвы. На ведущем был надувной костюм "Шалун", напоминающий пенис. Полицейские сочли, что Лобков нарушает общественный порядок и задержали его, когда он переодевался в обычную одежду. В итоге телеведущий отделался штрафом в 500 рублей и изъятием "реквизита".
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