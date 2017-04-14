Более тысячи праздничных плакатов украсят город ко Дню Победы

17 апреля 2017 г. Пассажиры общественного транспорта поздравят друг друга с 9 мая

С понедельника, 17 апреля, стартует сбор заявок для участия в акции "Голос пассажира": москвичей можно будет поздравить с Днем Победы и поделиться историями. Первые ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.