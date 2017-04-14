]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
апреля
pda
Поиск
Архив

Более тысячи праздничных плакатов украсят город ко Дню Победы
20 апреля 2017 г. | Время публикации 08:13
Рубрики: Праздники  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Более 1100 тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Москвичи увидят черно-белые портреты маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, адмирала флота Николая Кузнецова, генерала армии Алексея Антонова и других. На улицах города также разместят плакаты, на которых можно будет увидеть кадры военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году. Они будут сопровождаться цитатой из песни "День Победы": "Этот день мы приближали как могли". На 130 рекламных щитах можно будет увидеть детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами Мы наследники Победы" и изображения участников акции Бессмертный полк.

Кроме того, в столице стартовал сбор заявок для участия в бесплатной акции "Голос пассажира", в рамках которой москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Первые поздравительные ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Пассажиры общественного транспорта поздравят друг друга с 9 мая
17 апреля 2017 г.
Пассажиры общественного транспорта поздравят друг друга с 9 мая
С понедельника, 17 апреля, стартует сбор заявок для участия в акции "Голос пассажира": москвичей можно будет поздравить с Днем Победы и поделиться историями. Первые ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.04.2017   10:51
5
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 20 апреля 2017 г. // Последняя новость 10:16
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>