Более тысячи праздничных плакатов украсят город ко Дню Победы

Более 1100 тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы
.
Москвичи увидят черно-белые портреты маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, адмирала флота Николая Кузнецова, генерала армии Алексея Антонова и других. На улицах города также разместят плакаты, на которых можно будет увидеть кадры военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году. Они будут сопровождаться цитатой из песни "День Победы": "Этот день мы приближали как могли". На 130 рекламных щитах можно будет увидеть детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами Мы наследники Победы" и изображения участников акции Бессмертный полк.
Кроме того, в столице стартовал сбор заявок для участия в бесплатной акции "Голос пассажира", в рамках которой москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы
, а также поделиться историями жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Первые поздравительные ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.