Спорную стройку на 11-й Парковой отменили, но на смену могут прийти новые проблемы

18 апреля 2017 г. В проект застройки 11-й Парковой вместо скандальных высоток вернули детский сад

Противники строительства многоэтажек отмечают, что изменение проекта - хороший знак, но это еще не победа над застройщиком, который, вероятно, будет до последнего пытаться возвести вместо детсада высотки.