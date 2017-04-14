Москвичей повеселил "пизанский сортир", появившийся возле метро "Октябрьское поле" Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Бурное обсуждение туалета



Еще одна москвичка справедливо поинтересовалась, с каких пор туалетные кабинки стали "выставочными павильонами", которые устанавливают посреди улиц. "И раньше кабинки ставили, но старались как-то "у заборчика", "за углом". И указатель ставили, куда идти. Мне кажется, что туалет дело почти интимное. Или они так гордятся своим творчеством?" - пишет участница сообщества.







Отметим, что ранее горожан озадачило появление у некоторых станций метро Неподалеку от станции метро "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы на днях появился золотистый биотуалет, который благодаря некоторым своим качествам быстро стал своеобразным героем социальных сетей. Мало того, что кабинка выросла на самом видном месте, занимая половину тротуара, так еще и установили ее с сильным наклоном в сторону проезжей части.Бурное обсуждение туалета развернулось в сообществе горожан, выступающих против нового срока мэра столицы Сергея Собянина. Участники дискуссии окрестили кабинку "пизанским сортиром" и шутливо увязали ее появление с политикой, которой придерживается действующий градоначальник на протяжении всего времени пребывания на своем посту. Некоторые пользователи поинтересовались, как таким туалетом вообще можно пользоваться, но ответа ни у кого не нашлось.Еще одна москвичка справедливо поинтересовалась, с каких пор туалетные кабинки стали "выставочными павильонами", которые устанавливают посреди улиц. "И раньше кабинки ставили, но старались как-то "у заборчика", "за углом". И указатель ставили, куда идти. Мне кажется, что туалет дело почти интимное. Или они так гордятся своим творчеством?" - пишет участница сообщества.Отметим, что ранее горожан озадачило появление у некоторых станций метро "туалетных городков" . "Как я теперь буду объяснять гостям дорогу? 22 толчка видите? Ну, вот примерно тут я и живу", - возмущались москвичи. Позднее, впрочем, коммунальщики объяснили, что у туалетов возле станций метро лишь "временное лежбище, а их развоз по городским точкам затянулся из-за проволочек с документами.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 апреля 2017 г. Коммунальщики объяснили появление "туалетных городков" возле станций московского метро

Горожане в минувшие выходные к своему удивлению обнаружили на улицах столицы стройные ряды из десятков туалетов. Компания, ответственная за работу "золотых" кабинок, заверяет, что это явление временное.

