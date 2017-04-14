Жители спальных районов пожаловались в Общественную палату на зоны платных парковок

Жители Измайлово, Перово, Ясенево и Строгино пожаловались в Общественную палату на действия властей, ограничивающих возможность парковать машины около дома. Речь идет о многочисленных зонах платной парковки и запрете стоянки. Представители мэрии Москвы заявили, что готовы рассмотреть все жалобы, выявить и исправить ошибки, а в "Администраторе московского парковочного пространства" анонсировали разработку регламента по эвакуации машин со снятыми номерами. Об этом пишет "Коммерсант"
Проблемы с парковками в Москве обсуждались накануне на круглом столе в Общественной палате. Как заявил заместитель главы комиссии ОП по социальной политике Георгий Федоров, жалобы на проблемы с размещением машин поступают из многих районов. "Когда парковка вводилась в центре, большинство жителей отнеслось к этому с пониманием,- заявил он.- Потом платная парковка пошла от Бульварного к Садовому кольцу, потом - от Садового к ТТК. Теперь она, как раковая опухоль, разрастается уже в Ясенево и за МКАД".
Больше всего жалоб такого рода поступает из Измайлово: там знаки о запрете стоянки появились на широких улицах (например, на 3-й Парковой), где стоящие вдоль обочин автомобили никому не мешали. "Появляются ловушки: стоит знак, разрешающий парковку, но машину увозит эвакуатор", - рассказала глава инициативной группы Анна Шамаева, - Доходит до того, что оставляя машину на ночь, люди ее фотографируют со всех сторон, чтобы были видны знаки, потому что есть риск, что оштрафуют или утащат". При этом власти ликвидируют "карманы" для машин.
В Перово в результате введения платной парковки дворы "напрочь забиты автомобилями", а шлагбаумы не всегда можно поставить, а во дворах Строгино машины стоят в шесть рядов, и автовладельцам нужно обзванивать соседей, чтобы выехать. Анастасия Цуцкова из Ясенево назвала ситуацию с парковками "катастрофической". "И не надо нам говорить про математическое моделирование транспортных потоков, - жаловалась она. - У нас маленькая улица бульварного типа, там нет никакого трафика, а нам пишут, что она перегружена". А некоторые владельцы ставят машины на платную парковку без номеров, что позволяет им не платить.
Начальник информационно-аналитического управления ЦОДД Максим Щепаков заявил, что все проекты по изменению организации движения "согласуются с управами и депутатами", и все ошибки рано или поздно будут устранены. Что же касается машин без номерных знаков, то в ГКУ АМПП заявили, что в ближайшие два-три месяца будет разработан регламент, позволяющий эвакуировать такие машин с парковок. На штрафстоянках для них будут выделены особые места.
Жителям столицы же вновь порекомендовали оформлять резидентные разрешения, однако этого удается добиться не всегда. Так, москвич Вячеслав Чулков пытается добиться получения резидентного разрешения на парковку с декабря 2015 года
. С точки зрения закона он имеет полное право на льготную стоянку возле своего дома, что уже подтвердили суд и Генпрокуратура РФ, однако столичные чиновники на это внимания не обращают. Кроме того, многие москвичи получают штрафы за неправильную парковку из-за того, что используемое ими приложение неверно определяет границы
парковочной зоны.