Жители спальных районов пожаловались в Общественную палату на зоны платных парковок

4 апреля 2017 г. Дептранс и АМПП, игнорируя решения суда и прокуратуры, незаконно заставляют платить пенсионера за парковку

Коренной москвич Вячеслав Чулков второй год пытается получить резидентное разрешение на парковку, но власти против. Прокуратура и суд заняли сторону жителя столицы, однако АМПП и Дептранс решения этих инстанций не исполняют.