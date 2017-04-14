Эксперты: снос пятиэтажек грозит стать "шокотерапией" для малого бизнеса Рубрики: Общество

Сюжет: Снос московских хрущевок Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Преображение Москвы снова задевает интересы малого бизнеса. Реновация, призванная модернизировать жилой фонд столицы, снимет с насиженных мест владельцев тысяч небольших компаний, которые работают на первых и цокольных этажах жилых домов, — небольших продуктовых магазинов, салонов красоты, ателье и химчисток. Сейчас предпринимателям выгодно арендовать помещения в хрущевках, поскольку здания, расположенные возле метро, то генерируют хороший трафик, а ставка аренды здесь на 20–30% ниже, чем в торговых центрах и новых домах. Большим плюсом пятиэтажек являются также отдельный вход и минимальное количество ступенек. В целом, по оценкам экспертов, доля коммерческой недвижимости в пятиэтажках невелика, однако учитывая размах реновации, под ударом окажется 10–20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей: всего в столице насчитывается около 250 тысяч малых и микропредприятий и примерно столько же ИП. Если инициатива будет реализована на 100%, она затронет около 20% стрит-ретейла и районных магазинов и разорит или существенно ухудшит положение не меньше 100 тысяч человек.



Собственникам, которые сдают помещения в хрущевках в аренду, правительство обещает



Кроме того, в отличие от жильцов, которым правительство обязано предоставить квартиру в том же или ближайшем районе, собственник нежилого фонда может получить помещение такой же площади, но в абсолютно любом районе города, что не может не сказаться на ведении дел. А законодательство не предусматривает компенсации потерь, связанных с предоставлением помещений в районах, где бизнес может оказаться убыточным. Компенсаций или альтернативных вариантов размещения для арендаторов там также не предусмотрено.



Эксперты отмечают, что первые и цокольные этажи в пятиэтажках всегда сдавались с существенным дисконтом, тогда как аналогичных по площади и проходимости помещений в новостройках и ТЦ немного, и сдаются они в среднем на 20–30% дороже. После сноса арендные ставки в оставшихся помещениях вырастут, а собственники будут устраивать аукционы, как это было после сноса павильонов. В итоге большинство мелких предпринимателей, которые уже сейчас работают на грани рентабельности, просто не выдержит новой арендной нагрузки. Переезд же за МКАД или в удаленные спальные районы вряд ли поможет бизнесу, который существует в основном за счет сформировавшегося клиентского ядра. В результате сноса пятиэтажек рынок "магазинов у дома" поделят более сильные игроки, которые могут позволить себе увеличить расходы на арендную плату или делить большие помещения на мелкие, чтобы соответствовать спросу.



Госдума приступает к работе над законопроектом, регламентирующим снос пятиэтажек в Москве. Предполагаемый снос скажется не только на рядовых горожанах, но и на представителях малого бизнеса, магазины которых часто располагаются на первых этажах пятиэтажек. Как пишет РБК , локацию придется сменить тысячам предпринимателей, что чревато потерями или закрытием их бизнеса.Преображение Москвы снова задевает интересы малого бизнеса. Реновация, призванная модернизировать жилой фонд столицы, снимет с насиженных мест владельцев тысяч небольших компаний, которые работают на первых и цокольных этажах жилых домов, — небольших продуктовых магазинов, салонов красоты, ателье и химчисток. Сейчас предпринимателям выгодно арендовать помещения в хрущевках, поскольку здания, расположенные возле метро, то генерируют хороший трафик, а ставка аренды здесь на 20–30% ниже, чем в торговых центрах и новых домах. Большим плюсом пятиэтажек являются также отдельный вход и минимальное количество ступенек. В целом, по оценкам экспертов, доля коммерческой недвижимости в пятиэтажках невелика, однако учитывая размах реновации, под ударом окажется 10–20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей: всего в столице насчитывается около 250 тысяч малых и микропредприятий и примерно столько же ИП. Если инициатива будет реализована на 100%, она затронет около 20% стрит-ретейла и районных магазинов и разорит или существенно ухудшит положение не меньше 100 тысяч человек.Собственникам, которые сдают помещения в хрущевках в аренду, правительство обещает компенсацию — либо денежную, рассчитанную исходя из кадастровой стоимости, либо в виде аналогичной по метражу площади. Хотя теоретически некоторые собственники не только не пострадают, но и окажутся в выигрыше, поскольку стоимость новых помещений в любом случае превысит реальную цену тех, что расположены в ветхих домах, собственникам обещают предоставить равнозначные, но не равноценные площади взамен снесенных. "Например, вместо 100 квадратных метров у выхода из метро мне предложат 100 метров во дворе в том же районе. Вроде бы площадь такая же и все по-честному, но на деле ее стоимость будет на порядок меньше снесенной", - поясняет президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.Кроме того, в отличие от жильцов, которым правительство обязано предоставить квартиру в том же или ближайшем районе, собственник нежилого фонда может получить помещение такой же площади, но в абсолютно любом районе города, что не может не сказаться на ведении дел. А законодательство не предусматривает компенсации потерь, связанных с предоставлением помещений в районах, где бизнес может оказаться убыточным. Компенсаций или альтернативных вариантов размещения для арендаторов там также не предусмотрено.Эксперты отмечают, что первые и цокольные этажи в пятиэтажках всегда сдавались с существенным дисконтом, тогда как аналогичных по площади и проходимости помещений в новостройках и ТЦ немного, и сдаются они в среднем на 20–30% дороже. После сноса арендные ставки в оставшихся помещениях вырастут, а собственники будут устраивать аукционы, как это было после сноса павильонов. В итоге большинство мелких предпринимателей, которые уже сейчас работают на грани рентабельности, просто не выдержит новой арендной нагрузки. Переезд же за МКАД или в удаленные спальные районы вряд ли поможет бизнесу, который существует в основном за счет сформировавшегося клиентского ядра. В результате сноса пятиэтажек рынок "магазинов у дома" поделят более сильные игроки, которые могут позволить себе увеличить расходы на арендную плату или делить большие помещения на мелкие, чтобы соответствовать спросу.



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