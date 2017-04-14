Встречи в управах по поводу реновации вызвали ажиотаж, но обернулись скандалом

19 апреля 2017 г. Власти "отрепетировали" переселение пятиэтажек на жителях Давыдково, отправив их в бывшую промзону неподалеку от МКАД

По словам лидера московского отделения "Яблока" Сергея Митрохина, мало того, что людей выселяют ближе к окраине города, так еще и новые квартиры порой оказываются ощутимо меньшими по площади.