Неприглядные и бесполезные ограждения газонов демонтируют по всей Москве

Из дворов в разных районах столицы еще в начале месяца начали пропадать желто-зеленые заборчики, на уродливость которых не один год жаловались
москвичи. Городские власти в свое время установили их под предлогом борьбы с автомобилистами, паркующимися на газонах, однако только сейчас признали: внешний вид дворов ограждения портят, а свои функции при этом не выполняют.
"В течение апреля ведется работа по демонтажу металлических ограждений газонов во дворах. Они зачастую выглядят неприглядно и не выполняют свои функциональные требования. Ограждения - это неправильный путь. С теми, кто заезжает на газон, нужно бороться с помощью штрафов", - заявил начальник Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Семенов (цитата по РИАМО
). В то же время чиновник уточнил, что там, где заборчики "действительно необходимы", их отремонтируют и покрасят.
Одним из первых демонтаж ограждений газонов заметил блогер Аркадий Гершман. "Заборы были сами по себе отвратительными, а их повальная установка и отвратительные цвета лишь усугубляли уровень тлена. Даже кусты не жалели и заставляли этим хламом, хотя зелень с ветками сама по себе ограда. Почему-то вспоминается поговорка: "Хочешь сделать хорошо - сделай плохо, а потом верни все назад". Улицы без заборов прекрасны!" - пишет
Гершман. Побеседовав с рабочими, он узнал, что ограждения "увозят окончательно и без замены", а в префектуре подтвердили - такое будет по всему городу.
Отметим, что в прошлом году мэрия придумала новый способ борьбы с "газонными" парковками. В столице заработал сервис, благодаря которому у жителей появилась возможность жаловаться
на простаивающие на газонах автомобили, а наиболее активным "информаторам" власти обещали различные бонусы.