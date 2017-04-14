Неприглядные и бесполезные ограждения газонов демонтируют по всей Москве

6 мая 2013 г. Москву избавят от желто-зеленых бордюров и заборов

Москомархитектура и департамент ЖКХ поддержали муниципалов: для окрашивания бордюров будут применять прозрачные лаки и краску приближенных к естественным цветов. Заборчики будут красить в серый или черный цвета.