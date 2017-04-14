Градозащитники рассказали об "уродовании" дома 18 века ради резиденции уполномоченного по правам человека Рубрики: Архитектура

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"Дом оказался барочным, причем богатым, а декор был выполнен по большей части в белом камне, а не только в кирпиче, то есть это белокаменные барочные детали на кирпичном фоне", – рассказал



В 2011 году Мосгорнаследие отказало дому на Смоленском в статусе памятника культуры. Главному дому усадьбы присвоен статус исторически ценного градоформирующего объекта. Боковая и западная части отнесены к объектам историко-градостроительной среды. В техническом задании конкурса на проект реконструкции говорится, что здание якобы полностью утратило внешний и внутренний декор. Судя по картинке на информационном щите, усадьба полностью утратит свой облик. После реконструкции там разместится аппарат уполномоченного по правам человека в России.



"Печально и удивительно, что уродование памятника архитектуры оказалось связано с уважаемым институтом Уполномоченного по правам человека в России. Ведь защита гарантированных Конституцией прав граждан включает и право на сохранность культурного наследия", – отметили в "Архнадзоре".



Градозащитников беспокоит реконструкция усадебного дома 18 века на Смоленском бульваре, 19, строение 2 – одного из немногих в Москве жилых домов эпохи барокко. Как говорится на сайте движения "Архнадзор" , работы идут "вне реставрационного режима, на основании обычной градостроительной документации, силами обычных подрядчиков". Белокаменный декор на фасадах, позволивший датировать дом серединой 18 века, грубо замазан."Дом оказался барочным, причем богатым, а декор был выполнен по большей части в белом камне, а не только в кирпиче, то есть это белокаменные барочные детали на кирпичном фоне", – рассказал ИА REGNUM координатор "Архнадзора" москвовед Рустам Рахматуллин. "Как только нам стала ясна картина происходящего на режимной территории, мы сразу сообщили об этом", – добавил он.В 2011 году Мосгорнаследие отказало дому на Смоленском в статусе памятника культуры. Главному дому усадьбы присвоен статус исторически ценного градоформирующего объекта. Боковая и западная части отнесены к объектам историко-градостроительной среды. В техническом задании конкурса на проект реконструкции говорится, что здание якобы полностью утратило внешний и внутренний декор. Судя по картинке на информационном щите, усадьба полностью утратит свой облик. После реконструкции там разместится аппарат уполномоченного по правам человека в России."Печально и удивительно, что уродование памятника архитектуры оказалось связано с уважаемым институтом Уполномоченного по правам человека в России. Ведь защита гарантированных Конституцией прав граждан включает и право на сохранность культурного наследия", – отметили в "Архнадзоре".



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