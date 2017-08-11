На Калужском шоссе столкнулись четыре автомобиля, есть погибший

Один человек погиб в результате столкновения четырех автомобилей на Калужском шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. По данным ведомства, инцидент произошел около 12:00. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины аварии.
В ГИБДД сообщили, что в ДТП, помимо погибшего, пострадал еще один человек. В то же время РИА "Новости"
, ссылаясь на пресс-службу городского департамента по делам гражданской обороны. чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает, что пострадавших несколько.
"Санитарный вертолет "Московского авиационного центра" (МАЦ) вылетел к месту ДТП и эвакуирует одного из пострадавших", - рассказал собеседник агентства. По данным РИА "Новости", пострадавшего направили в НИИ имени Склифосовского.
Подробностей об аварии, а также информации о ее причинах и характере травм пострадавших к настоящему моменту нет.