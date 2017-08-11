На собравшихся в защиту кинотеатра "35 мм" напали ЧОПовцы

4 августа 2017 г. Кинотеатр "35 мм" затопило через неделю после пожара

Из-за этого пришли в негодность мебель, частично оборудование и стены. В произошедшем винят строителей, занимающихся ремонтом здания. Кинотеатр намерен при необходимости подавать в суд.