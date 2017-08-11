На собравшихся в защиту кинотеатра "35 мм" напали ЧОПовцы

Активисты, вышедшие в субботу на защиту кинотеатра "35 мм" от чиновничьего произвола, не смогли попасть внутрь здания: дорогу им перегородили сотрудники ЧОПа, которые грубо выдворили собравшихся с территории Центрального дома предпринимателя, рассказал на своей странице в
Facebook лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
По словам политика, сперва в кинотеатр не пропускали даже руководство кинотеатра. Охрана объясняла это ведущимися работами по замене "старой собянинской плитки на новую - тоже собянинскую". Под давлением активистов, кандидатов в муниципальные депутаты, а также группы поддержки из кинозрителей руководство "35 мм" в конечном счете все-таки смогло попасть в здание.
Защитников кинотеатра же внутрь так и не пустили. "При попытке прохода в кинотеатр на нас напал ЧОП и грубо выдворил с территории стройки. Никаких особых инноваций от Агентства (ГБУ "Агентство инноваций Москвы", владеющее зданием ЦДП. - Прим. ред.
) пока никто не видел, кроме махинаций со строительством инновационного фасада", - заявил Митрохин.
Напомним, в сентябре 2014 года в здании ЦДП начался ремонт, который продолжается по сей день. Согласно условиям договора аренды, в случае проведения ремонтных работ арендатор освобождается от платы. Кинотеатр воспользовался "арендными каникулами", но это пришлось не по душе владельцам помещений. С того момента кинотеатр неоднократно получал уведомления от арендодателей с требованием освободить занимаемую часть здания.
В конце июля в здании произошел пожар
, нанесший кинотеатру непоправимый урон. "Шансов, что оборудование будет налажено, нет никаких - придется покупать новое. К сожалению, оборудование было не застраховано", - рассказывала директор кинотеатра Ирина Мухьянова. А буквально спустя неделю "35 мм" еще и затопило
. Примечательно, что Арбитражный суд Москвы занял сторону "35 мм", но его предписания чиновниками игнорируются.