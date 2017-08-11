Более 30 итальянских туристов отравились во время пребывания в Москве Рубрики: Происшествия

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В отеле агентству заявили, что 36 итальянцев получили отравление не в ресторане отеля, а лишь обратились из гостиницы с просьбой о вызове скорой помощи. "Итальянские туристы получили отравление вне гостиницы. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств", - подчеркнул представитель отеля.



ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах утверждает, что за помощью медиков обратились 22 человека. "Все они чувствуют себя удовлетворительно. По предварительным данным, один человек госпитализирован", - отметил собеседник агентства. Он также добавил, что в настоящее время наряды скорой помощи покидают здание отеля.



Об инциденте уже осведомлены в посольстве Италии в Москве. Там заявили, что сейчас заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.



Отметим, что осенью прошлого года за медицинской помощью также Остановившаяся в московском отеле "Бородино" группа итальянских туристов получила серьезное пищевое отравление, рассказали "Интерфаксу" в столичном туристическом call-центре. В самой гостинице настаивают на том, что гости из Италии отравились в каком-то другом месте. Подобные случаи происходят с зарубежными туристами в Москве не впервые.В отеле агентству заявили, что 36 итальянцев получили отравление не в ресторане отеля, а лишь обратились из гостиницы с просьбой о вызове скорой помощи. "Итальянские туристы получили отравление вне гостиницы. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств", - подчеркнул представитель отеля.ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах утверждает, что за помощью медиков обратились 22 человека. "Все они чувствуют себя удовлетворительно. По предварительным данным, один человек госпитализирован", - отметил собеседник агентства. Он также добавил, что в настоящее время наряды скорой помощи покидают здание отеля.Об инциденте уже осведомлены в посольстве Италии в Москве. Там заявили, что сейчас заняты выяснением всех обстоятельств произошедшего.Отметим, что осенью прошлого года за медицинской помощью также обращалась группа туристов из Италии, у которых врачи зафиксировали признаки отравления. Все они проживали в гостинице, расположенной на Измайловском шоссе, но ее название официально не афишировалось. СМИ сообщали, что инцидент произошел в отеле "Вега".



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