"Как шпроты в банке": горожане сетуют на вечную давку в обновленном парке Горького Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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"Все куда-то идут, бегут, едут. Лавки на набережных все заняты. В туалет попал со второго раза. Стоят толпы, женщины идут в мужской. В кафешки сесть невозможно, везде бронь или уже занято. На теплоходы люди садятся штурмом, похоже как в Мумбаи на электрички. В самом Нескучном саду уже скоро трава не будет расти из-за наплыва ходоков и ездоков", - пожаловался москвич Алексей Денисов на своей странице в



Некоторые комментаторы не согласились с позицией автора, однако подавляющее большинство москвичей сошлись во мнении, что обновленный парк Горького стал скорее площадкой для туристов и приезжих, чем для коренных жителей столицы. "Толпа спина в спину. Велосипедисты и скейты едут прямо на людей, только и успевай уворачиваться. Много полупьяных или обкуренных. И да, одни приезжие, им же не хочется сидеть в съемных комнатах", - отмечают пользователи.



Отдельной критики от горожан удостоилась организация велосипедных дорожек вдоль набережной, которые воткнули посреди пешеходной зоны. "Велосипед это хорошо, но у нас плохо организовано движение. Народа слишком много. Пешеходы идут по велодорожкам, велосипедисты в зоне пешеходов, да и перейти дорогу сложно, так как с двух сторон несутся на великах, роликах и скейтах. Я не знаю, как можно разрулить ситуацию, но сейчас это выглядит столпотворением", - отметил Денисов.



Парк Горького после масштабной реконструкции стал одним из самых популярных мест в городе, однако многие москвичи с сожалением констатируют, что столица одновременно лишилась островка, где в выходные дни можно было спокойно отдохнуть наедине или с семьей. Теперь в парке вечная давка, а близость тротуаров с дорожками для велосипедистов и любителей покататься на роликах не дает возможности пешеходам расслабиться хоть на секунду."Все куда-то идут, бегут, едут. Лавки на набережных все заняты. В туалет попал со второго раза. Стоят толпы, женщины идут в мужской. В кафешки сесть невозможно, везде бронь или уже занято. На теплоходы люди садятся штурмом, похоже как в Мумбаи на электрички. В самом Нескучном саду уже скоро трава не будет расти из-за наплыва ходоков и ездоков", - пожаловался москвич Алексей Денисов на своей странице в Facebook Некоторые комментаторы не согласились с позицией автора, однако подавляющее большинство москвичей сошлись во мнении, что обновленный парк Горького стал скорее площадкой для туристов и приезжих, чем для коренных жителей столицы. "Толпа спина в спину. Велосипедисты и скейты едут прямо на людей, только и успевай уворачиваться. Много полупьяных или обкуренных. И да, одни приезжие, им же не хочется сидеть в съемных комнатах", - отмечают пользователи.Отдельной критики от горожан удостоилась организация велосипедных дорожек вдоль набережной, которые воткнули посреди пешеходной зоны. "Велосипед это хорошо, но у нас плохо организовано движение. Народа слишком много. Пешеходы идут по велодорожкам, велосипедисты в зоне пешеходов, да и перейти дорогу сложно, так как с двух сторон несутся на великах, роликах и скейтах. Я не знаю, как можно разрулить ситуацию, но сейчас это выглядит столпотворением", - отметил Денисов.



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