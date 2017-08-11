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"Как шпроты в банке": горожане сетуют на вечную давку в обновленном парке Горького
20 августа 2017 г. | Время публикации 14:21
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Парк Горького после масштабной реконструкции стал одним из самых популярных мест в городе, однако многие москвичи с сожалением констатируют, что столица одновременно лишилась островка, где в выходные дни можно было спокойно отдохнуть наедине или с семьей. Теперь в парке вечная давка, а близость тротуаров с дорожками для велосипедистов и любителей покататься на роликах не дает возможности пешеходам расслабиться хоть на секунду.

"Все куда-то идут, бегут, едут. Лавки на набережных все заняты. В туалет попал со второго раза. Стоят толпы, женщины идут в мужской. В кафешки сесть невозможно, везде бронь или уже занято. На теплоходы люди садятся штурмом, похоже как в Мумбаи на электрички. В самом Нескучном саду уже скоро трава не будет расти из-за наплыва ходоков и ездоков", - пожаловался москвич Алексей Денисов на своей странице в Facebook.

Некоторые комментаторы не согласились с позицией автора, однако подавляющее большинство москвичей сошлись во мнении, что обновленный парк Горького стал скорее площадкой для туристов и приезжих, чем для коренных жителей столицы. "Толпа спина в спину. Велосипедисты и скейты едут прямо на людей, только и успевай уворачиваться. Много полупьяных или обкуренных. И да, одни приезжие, им же не хочется сидеть в съемных комнатах", - отмечают пользователи.

Отдельной критики от горожан удостоилась организация велосипедных дорожек вдоль набережной, которые воткнули посреди пешеходной зоны. "Велосипед это хорошо, но у нас плохо организовано движение. Народа слишком много. Пешеходы идут по велодорожкам, велосипедисты в зоне пешеходов, да и перейти дорогу сложно, так как с двух сторон несутся на великах, роликах и скейтах. Я не знаю, как можно разрулить ситуацию, но сейчас это выглядит столпотворением", - отметил Денисов.

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