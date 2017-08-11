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Власти Москвы привлекли к муниципальным выборам своих лучших политтехнологов
20 августа 2017 г. | Время публикации 13:20
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Столичные чиновники бросили на сентябрьские муниципальные выборы ведущих политтехнологов, в частности, представителей Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), Института социально-экономических и политических исследований, Центра политических технологий и других экспертов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к мэрии.

По данным издания, глава ФоРГО Константин Костин консультирует по вопросу выборов вице-мэра Анастасию Ракову, отвечающую за внутреннюю политику. Фонд Костина также работает и "в поле", например, в Юго-Восточном и Западном округах. К муниципальным выборам привлекли и ВЦИОМ, который выиграл четыре конкурса на 30 миллионов рублей на изучение отношения москвичей к районным чиновникам, а также участия молодежи в жизни Москвы.

По словам некоторых собеседников газеты, у политтехнологов нет цели потопить оппозицию - они просто ведут своих кандидатов, поскольку чиновники этого делать не умеют. Впрочем, другой источник "Ведомостей" возразил, что задача мэрии - чтобы оппозиция не прошла муниципальный фильтр: "Они привлекли почти всех экспертов, чтобы те положительно комментировали Москву, даже тех, кто раньше к ним критически относился".

Отметим, что о предстоящих выборах городские власти информируют население с явным нежеланием: чиновники заинтересованы в том, чтобы 10 сентября на участки пришло как можно меньше избирателей. Более того, городские избиркомы запретили указывать на информационных плакатах о кандидатах сколько-нибудь важные сведения, которые бы отличали одного человека от другого.

Оппозицию и независимых кандидатов также беспокоит и возможность досрочного голосования: с 30 августа в каждую управу могут прийти какие угодно люди и проголосовать за кого хотят или им скажут, а проверить этот факт будет банально некому, поскольку наблюдателей пустят на избирательные участки только в день выборов 10 сентября. Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин предположил, что единороссы воспользуются досрочным голосованием, чтобы "подвезти" голоса от мигрантов из Средней Азии.
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