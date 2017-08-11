Активисты указали на бессмысленность и вред нового трамвайного маршрута в центре Москвы Рубрики: Общественный транспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Как отмечают администраторы сообщества, новый маршрут, например, позволит проехать за 20 минут от Белорусского вокзала до Проспекте Мира. Однако для такого "путешествия" есть все условия и сейчас - достаточно проехать две остановки на метро. "Зато теперь еще два раза в год можно будет перекрывать Тверскую для того, чтобы убрать и повесить обратно трамвайные провода для репетиции Парада", - иронизирует активист.



Кроме того, участники сообщества напомнили, что когда мэрия изгоняла из центра города троллейбусы, власти объясняли ликвидацию проводов заботой об архитектуре города. "Троллейбусные провода мешают наслаждаться архитектурой, а трамвайные - не мешают", - отметил автор публикации.







В субботу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев "Витязь-М". "Скоро запустим новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре московских вокзала. Дорога от Тверской заставы до площади трех вокзалов будет занимать около 30 минут", - добавил градоначальник. Накануне столичные власти провели тестирование трамвайных путей на площади Тверской заставы, которые в скором времени станут частью нового маршрута, соединяющего четыре московских вокзала. Однако необходимость в этом маршруте показалась весьма сомнительной участникам сообщества "Автомобилисты Москвы". Более того, по мнению активистов, инициатива чиновников грозит горожанам большими неудобствами.Как отмечают администраторы сообщества, новый маршрут, например, позволит проехать за 20 минут от Белорусского вокзала до Проспекте Мира. Однако для такого "путешествия" есть все условия и сейчас - достаточно проехать две остановки на метро. "Зато теперь еще два раза в год можно будет перекрывать Тверскую для того, чтобы убрать и повесить обратно трамвайные провода для репетиции Парада", - иронизирует активист.Кроме того, участники сообщества напомнили, что когда мэрия изгоняла из центра города троллейбусы, власти объясняли ликвидацию проводов заботой об архитектуре города. "Троллейбусные провода мешают наслаждаться архитектурой, а трамвайные - не мешают", - отметил автор публикации.В субботу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2019 года в столицу поступят 300 трамваев "Витязь-М". "Скоро запустим новый трамвайный маршрут, который свяжет четыре московских вокзала. Дорога от Тверской заставы до площади трех вокзалов будет занимать около 30 минут", - добавил градоначальник.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 августа 2017 г. Новый трамвайный маршрут соединит четыре вокзала Москвы

Дорога от Тверской заставы до площади трех вокзалов будет занимать около 30 минут, заверил мэр Москвы. На площади Тверской заставы уже тестируют трамвайные пути и трамвай "Витязь-М".

