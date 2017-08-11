Вспенившаяся река Яуза насторожила столичных экологов (ФОТО)

Экологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы взяли на экспертизу пробы воды из реки Яуза, которая в эти выходные покрылась пеной неизвестного происхождения. Об этом РИА "Новости"
сообщили в пресс-службе ведомства.
"Инцидент с пеной был зафиксирован еще 18 августа. Наши специалисты взяли пробы воды", - отметил собеседник агентства. По словам представителя департамента, результаты анализов будут готовы в течение 7 дней.
О том, что Яуза покрылась мощной пеной, первыми сообщили в социальных сетях жители района Свиблово на северо-востоке Москвы. На фотографиях, опубликованных в Facebook
, можно увидеть, что вода не только покрылась пеной, но и приобрела странный бирюзовый окрас. Горожане отмечают, что в субботу вечером Яуза была уже в нормальном состоянии.
Произошедшим также заинтересовались и столичные правоохранители. Старший помощник руководителя городского управления СК России Юлия Иванова рассказала агентству "Москва"
, что ведомство организовало проверку по факту загрязнения Яузы. По ее словам, следователи проведут комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить, был ли причинен ущерб природе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник "Интерфакса"
, в свою очередь, отметил, что первые сообщения о загрязнении реки появились еще в начале недели. Он рассказал, что во вторник жители ближайших к Яузе домов в районе набережной Академика Туполева заявили о крупном масляном пятне на поверхности реки, а также о массовой гибели рыбы.