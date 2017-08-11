Вспенившаяся река Яуза насторожила столичных экологов (ФОТО)

17 августа 2017 г. Обнаруженная возле жилых домов в Москве свалка медицинских отходов заинтересовала следователей

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Новой Москве образовалась свалка из использованных шприцов, капельниц и других материалов, которые сжигают поблизости от домов, а сточные воды попадают в местную речку.