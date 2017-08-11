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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за жары
20 августа 2017 г. | Время публикации 12:03
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Столичное управление МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ведомстве отметили, что в Москве в воскресенье ожидается крайне жаркая погода, в связи с чем возрастает риск возникновения пожаров. По данным синоптиков, температура воздуха сегодня превысит отметку в 32 градуса.

Представители МЧС призвали горожан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и не разводить на территории города открытый огонь: устраивать барбекю разрешено только в границах пикниковых точек. Кроме того, в ведомстве сообщили об опасности купания в неположенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

"В жаркую душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе, чтобы голова была защищена от солнечных лучей, постарайтесь увеличить потребление жидкости и лучше одевать одежду из светлых натуральных тканей", - добавили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации Гидрометцентра России, днем 20 августа в Москве ожидается 30-32 градуса, по области 27-32. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют.
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