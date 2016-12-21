Суд отпустил поставщика реагентов для Москвы, обвинявшегося в хищении 2,5 миллиарда рублей Коммунальное хозяйство Рубрики: Криминал

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Основанием для уголовного преследования бизнесмена стала проверка УЗПМ службой экономической безопасности ФСБ в 2014 году, когда предприятие выиграло очередной крупный тендер от мэрии. По версии следствия, в поставляемые в столицу химикаты по распоряжению Гильфанова подмешивался формиат натрия, или муравьиная кислота, которая повышала стоимость продукта, но никак не улучшала его качества. За счет завышения стоимости контрактов город потерял 2,5 миллиарда рублей.



Уголовное дело в отношении предпринимателя получило особый статус - им занимались специалисты по расследованию особо важных дел о преступлении против личности и общественной безопасности. Впрочем, несмотря на тяжесть обвинений, гособвинение настаивало на условном сроке в четыре года. Однако Гильфанов избежал даже условного наказания.



По словам адвоката Самвела Караханяна, представлявшего интересы владельца УЗПМ, суд, по сути, оправдал его подзащитного. Что касается московской мэрии, то она не изменила свои взгляды и продолжает закупать реагенты для нужд столицы у компаний, подконтрольных Гильфанову. Точные объемы поставок неизвестны, но это большие партии, пишет газета. Пресненский суд Москвы не стал выносить приговор бизнесмену Рустаму Гильфанову, не согласившись с обвинением предпринимателя в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей и легализации похищенного, сообщает "Коммерсант" . Гильфанов является учредителем компании "Уральский завод противогололедных материалов" (УЗПМ), ранее обеспечившего до 40 процентов поставок реагентов в столицу.Основанием для уголовного преследования бизнесмена стала проверка УЗПМ службой экономической безопасности ФСБ в 2014 году, когда предприятие выиграло очередной крупный тендер от мэрии. По версии следствия, в поставляемые в столицу химикаты по распоряжению Гильфанова подмешивался формиат натрия, или муравьиная кислота, которая повышала стоимость продукта, но никак не улучшала его качества. За счет завышения стоимости контрактов город потерял 2,5 миллиарда рублей.Уголовное дело в отношении предпринимателя получило особый статус - им занимались специалисты по расследованию особо важных дел о преступлении против личности и общественной безопасности. Впрочем, несмотря на тяжесть обвинений, гособвинение настаивало на условном сроке в четыре года. Однако Гильфанов избежал даже условного наказания.По словам адвоката Самвела Караханяна, представлявшего интересы владельца УЗПМ, суд, по сути, оправдал его подзащитного. Что касается московской мэрии, то она не изменила свои взгляды и продолжает закупать реагенты для нужд столицы у компаний, подконтрольных Гильфанову. Точные объемы поставок неизвестны, но это большие партии, пишет газета.



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