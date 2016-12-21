Электрички будут ездить допоздна в новогоднюю и рождественскую ночи Рубрики: Общественный транспорт

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В ночь на 1 января электрички в Шатуру отправятся с Казанского вокзала в 1:20 и на платформу 47 километр в 1:55. С Киевского вокзала электропоезд в Нару отправится в 1:47, с Павелецкого вокзала на 2 часа 7 минут позже отправится электричка в Ожерелье. С Курского вокзала поезда Горьковского направления уйдут во Фрязево в 1:40, в Балашиху – в 3:02, на станцию Крутое – в 1:10. На Курском направлении последний электропоезд в Серпухов отправится в 1:48.



На Ярославском направлении в новогоднюю ночь смещено время отправления двух электропоездов – в Сергиев Посад состав уйдет в 1:30, в Монино – в 1:50 и в 4:15. Частично изменяется и время отправления нескольких электропоездов Белорусского, Савеловского и Рижского направлений. Эти же изменения касаются и расписания движения в рождественскую ночь на 7 января.



30 декабря пригородные поезда будут следовать по расписанию пятницы, 31 декабря и 1 января – расписанием субботы, 8 января – расписанием воскресенья. Экспресс N 7036 Москва – Дубна, отправляющийся ежедневно в 22:00, не будет курсировать 31 декабря; N 7032 Москва – Дубна отправлением в 9:50 по субботам и воскресеньям 1 января отменен, но выйдет на маршрут 31 декабря и со 2 по 8 января. 1 января также выведены из расписания два экспресса на участке Москва –Дмитров и по пять ускоренных электропоездов на маршрутах Москва –Лобня и Москва –Дубна.



Экспрессы также меняют дни отправления: для обеспечения вывоза пассажиров из Москвы часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января. В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания. Это касается и экспрессов на межобластных маршрутах до Тулы, Рязани, Калуги, Александрова, Владимира. Время курсирования некоторых электричек продлевается в новогоднюю и рождественскую ночи, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. В предпраздничные дни назначаются дополнительные электропоезда и увеличивается число вагонов в составах. Кроме того, существенно меняется порядок курсирования экспрессов.В ночь на 1 января электрички в Шатуру отправятся с Казанского вокзала в 1:20 и на платформу 47 километр в 1:55. С Киевского вокзала электропоезд в Нару отправится в 1:47, с Павелецкого вокзала на 2 часа 7 минут позже отправится электричка в Ожерелье. С Курского вокзала поезда Горьковского направления уйдут во Фрязево в 1:40, в Балашиху – в 3:02, на станцию Крутое – в 1:10. На Курском направлении последний электропоезд в Серпухов отправится в 1:48.На Ярославском направлении в новогоднюю ночь смещено время отправления двух электропоездов – в Сергиев Посад состав уйдет в 1:30, в Монино – в 1:50 и в 4:15. Частично изменяется и время отправления нескольких электропоездов Белорусского, Савеловского и Рижского направлений. Эти же изменения касаются и расписания движения в рождественскую ночь на 7 января.30 декабря пригородные поезда будут следовать по расписанию пятницы, 31 декабря и 1 января – расписанием субботы, 8 января – расписанием воскресенья. Экспресс N 7036 Москва – Дубна, отправляющийся ежедневно в 22:00, не будет курсировать 31 декабря; N 7032 Москва – Дубна отправлением в 9:50 по субботам и воскресеньям 1 января отменен, но выйдет на маршрут 31 декабря и со 2 по 8 января. 1 января также выведены из расписания два экспресса на участке Москва –Дмитров и по пять ускоренных электропоездов на маршрутах Москва –Лобня и Москва –Дубна.Экспрессы также меняют дни отправления: для обеспечения вывоза пассажиров из Москвы часть из них назначена на предновогодние дни с 30 по 31 декабря, но выведена из графика с 1 по 8 января. В обратном направлении экспрессы назначены в столицу на 7 и 8 января, а в другие дни они выведены из расписания. Это касается и экспрессов на межобластных маршрутах до Тулы, Рязани, Калуги, Александрова, Владимира.



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