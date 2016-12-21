В мэрии призвали москвичей не устраивать очередь в Дарвиновский музей

20 декабря 2016 г. Почти 90 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы

87 музеев и выставочных залов сделают вход бесплатным со 2 по 8 января. Новогодние мероприятия впервые пройдут в библиотеках. Встретить Новый год можно будет на рождественских ярмарках и в парках.