]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
декабря
pda
Поиск
Архив

В мэрии призвали москвичей не устраивать очередь в Дарвиновский музей
20 декабря 2016 г. | Время публикации 16:34
Рубрики: Праздники, Культура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский призвал москвичей не устраивать очереди в Дарвиновский музей, а посетить другие культурные центры столицы, сообщает агентство "Москва". Со 2 по 8 января в городе будут бесплатно работать почти 90 музеев и выставочных залов.

"Большая просьба. Наш (Дарвиновский) музей, он хороший, очень интересный, я понимаю. Но давайте воспользуемся ситуацией - у нас много музеев - 87 мест, куда можно пойти. Воспользуйтесь ситуацией, выберите программу, не надо гоняться за размером музея. Он по-другому мерится, не площадями. Он мерится смыслом", - заявил Кибовский.

В качестве возможных альтернатив Дарвиновскому музею чиновник привел Московский литературный музей-центр Паустовского и музей "Старый английский двор" и призвал горожан посетить их. Отметим, что в числе учреждений, попадающих под новогоднюю акцию, также оказались Мемориальный музей космонавтики, Московский музей современного искусства.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Почти 90 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы
20 декабря 2016 г.
Почти 90 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы
87 музеев и выставочных залов сделают вход бесплатным со 2 по 8 января. Новогодние мероприятия впервые пройдут в библиотеках. Встретить Новый год можно будет на рождественских ярмарках и в парках.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.12.2016   17:46
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:22
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>