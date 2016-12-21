В мэрии призвали москвичей не устраивать очередь в Дарвиновский музей

Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский призвал москвичей не устраивать очереди в Дарвиновский музей, а посетить другие культурные центры столицы, сообщает агентство "Москва"
. Со 2 по 8 января в городе будут бесплатно работать
почти 90 музеев и выставочных залов.
"Большая просьба. Наш (Дарвиновский) музей, он хороший, очень интересный, я понимаю. Но давайте воспользуемся ситуацией - у нас много музеев - 87 мест, куда можно пойти. Воспользуйтесь ситуацией, выберите программу, не надо гоняться за размером музея. Он по-другому мерится, не площадями. Он мерится смыслом", - заявил Кибовский.
В качестве возможных альтернатив Дарвиновскому музею чиновник привел Московский литературный музей-центр Паустовского и музей "Старый английский двор" и призвал горожан посетить их. Отметим, что в числе учреждений, попадающих под новогоднюю акцию, также оказались Мемориальный музей космонавтики, Московский музей современного искусства.