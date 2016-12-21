Все лифты в подъездах заменят на новые до конца 2017 года по программе капремонта

На заседании президиума правительства Москвы приняли пакет поправок в постановления правительства Москвы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы, в программу включат замену оконных блоков и ускорят замену лифтов.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о необходимости включить в программу ремонт оконных блоков в подъездах, а также ускорить замену лифтов, чтобы к концу следующего года в столице не было лифтов со сроком службы более 25 лет. Для этого потребуется заменить 3988 лифтов в 824 домах, а общее число лифтов, которые планируют заменить в следующем году, составит 5080 штук. Это максимальный показатель за последние годы. Кроме того, если фасад дома будет требовать неотложного ремонта, одновременно с ним починят и крышу.
Напомним, в ближайшие годы по программе капитального ремонта комплексно отремонтируют четыре тысячи домов
, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии. При этом практически во всех домах заменят системы отопления. Подчеркивается, что новые радиаторы греют лучше чугунных и об них невозможно обжечься: монтаж новых радиаторов ведется в будние дни под контролем собственника.