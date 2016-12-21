Все лифты в подъездах заменят на новые до конца 2017 года по программе капремонта

30 мая 2016 г. В домах, попавших в программу капремонта, заменят батареи отопления

Программа капитального ремонта идет согласно краткосрочному плану на 2015–2016 годы. За это время старые батареи в домах заменят на новые биметаллические радиаторы. Монтаж радиаторов ведется в будни под контролем собственника.