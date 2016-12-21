Почти 90 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы

Почти 90 московских музеев и выставочных залов будут по традиции работать бесплатно во время новогодних каникул со 2 по 8 января. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, передает ТАСС. В числе этих учреждений Музей Москвы, Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, Московский музей современного искусства.
Новогодние мероприятия впервые пройдут в 205 библиотеках, 15 из них приглашают на ёлки для детей. Праздничные программы представят дома культуры и творческие центры. В семи кинотеатрах пройдут новогодние программы, кинопоказы, спектакли и мастер-классы. Всего в столице состоится более 400 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, добавил мэр Сергей Собянин.
Встреча Нового года пройдет на ярмарках фестиваля "Путешествие в Рождество", которые будут открыты до трех ночи, в парках, на ВДНХ
и на 11 площадках в административных округах, сообщает "Интерфакс"
. В час ночи небо над Москвой озарят фейерверки
, их будет видно практически из любой точки города, отметил градоначальник. Впервые в течение всей новогодней ночи будут работать метро и Московское центральное кольцо.