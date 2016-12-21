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Почти 90 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы
20 декабря 2016 г. | Время публикации 13:43
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Почти 90 московских музеев и выставочных залов будут по традиции работать бесплатно во время новогодних каникул со 2 по 8 января. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, передает ТАСС. В числе этих учреждений Музей Москвы, Дарвиновский музей, Мемориальный музей космонавтики, Московский музей современного искусства.

Новогодние мероприятия впервые пройдут в 205 библиотеках, 15 из них приглашают на ёлки для детей. Праздничные программы представят дома культуры и творческие центры. В семи кинотеатрах пройдут новогодние программы, кинопоказы, спектакли и мастер-классы. Всего в столице состоится более 400 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, добавил мэр Сергей Собянин.

Встреча Нового года пройдет на ярмарках фестиваля "Путешествие в Рождество", которые будут открыты до трех ночи, в парках, на ВДНХ и на 11 площадках в административных округах, сообщает "Интерфакс". В час ночи небо над Москвой озарят фейерверки, их будет видно практически из любой точки города, отметил градоначальник. Впервые в течение всей новогодней ночи будут работать метро и Московское центральное кольцо.

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