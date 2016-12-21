Почти 90 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние каникулы

18 декабря 2016 г. Гости катка на ВДНХ смогут встретить Новый год в традициях пяти стран

Гости катка на ВДНХ cмогут встретить Новый год в традициях Русского Севера, Восточной Азии, Италии, Шотландии и Москвы. Кроме того, на катке будут проводиться танцевальные мастер-классы на коньках и активные флешмобы.