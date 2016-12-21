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Более двух тысяч жителей столичного региона стали невыездными из-за долгов по ЖКУ
20 декабря 2016 г. | Время публикации 15:23 | Последние изменения 17:46
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Просроченная задолженность потребителей электроэнергии Москвы и Московской области по состоянию на 1 декабря 2016 года составила 13,4 миллиарда рублей, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель директора по работе с клиентами в Москве "Мосэнергосбыта" Александр Дидоборщ. Его цитирует ТАСС

По его словам, еженедельно в графики ограничения энергоснабжения за долги включаются около 8 тысяч жителей Москвы и области. Всего с начала года без света остались более 105 тысяч должников из числа бытовых абонентов, в том числе 40,7 тысячи жителей Москвы и 64,7 тысячи жителей Подмосковья. В качестве санкций за неуплату электроэнергии было подано 2343 заявления об ограничении выезда за границу, которые вступили в силу.

По словам чиновника, большинство задолжников - относительно состоятельные люди 30-40 лет, которым просто некогда заплатить по счетам. Напомним, в начале месяца о задолженности по электроэнергии начало предупреждать мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Сервис показывает количество неоплаченных киловатт при внесении показаний электросчётчиков.
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