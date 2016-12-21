Более двух тысяч жителей столичного региона стали невыездными из-за долгов по ЖКУ Рубрики: Коммунальное хозяйство

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По его словам, еженедельно в графики ограничения энергоснабжения за долги включаются около 8 тысяч жителей Москвы и области. Всего с начала года без света остались более 105 тысяч должников из числа бытовых абонентов, в том числе 40,7 тысячи жителей Москвы и 64,7 тысячи жителей Подмосковья. В качестве санкций за неуплату электроэнергии было подано 2343 заявления об ограничении выезда за границу, которые вступили в силу.



По словам чиновника, большинство задолжников - относительно состоятельные люди 30-40 лет, которым просто некогда заплатить по счетам. Напомним, в начале месяца о задолженности по электроэнергии начало предупреждать мобильное приложение Просроченная задолженность потребителей электроэнергии Москвы и Московской области по состоянию на 1 декабря 2016 года составила 13,4 миллиарда рублей, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель директора по работе с клиентами в Москве "Мосэнергосбыта" Александр Дидоборщ. Его цитирует ТАСС По его словам, еженедельно в графики ограничения энергоснабжения за долги включаются около 8 тысяч жителей Москвы и области. Всего с начала года без света остались более 105 тысяч должников из числа бытовых абонентов, в том числе 40,7 тысячи жителей Москвы и 64,7 тысячи жителей Подмосковья. В качестве санкций за неуплату электроэнергии было подано 2343 заявления об ограничении выезда за границу, которые вступили в силу.По словам чиновника, большинство задолжников - относительно состоятельные люди 30-40 лет, которым просто некогда заплатить по счетам. Напомним, в начале месяца о задолженности по электроэнергии начало предупреждать мобильное приложение "Госуслуги Москвы" . Сервис показывает количество неоплаченных киловатт при внесении показаний электросчётчиков.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 декабря 2016 г. Москвичей предупредят о долге за электричество через мобильное приложение

Приложение "Госуслуги Москвы" после обновления начало предупреждать пользователей о задолженности по электроэнергии. Сервис показывает количество неоплаченных киловатт при внесении показаний электросчётчиков.

