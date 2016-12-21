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Уличный фестиваль музыкантов провалился из-за холодной погоды
20 декабря 2016 г. | Время публикации 14:16
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Музыканты перестали подавать заявки на фестиваль уличной музыки из-за холодной погоды: к идее планируется вернуться с наступлением весеннего сезона. Годичные же документы на право исполнения музыки в метро мешают ротации артистов, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, власти города попытались легализовать игру на улицах, запустив с 1 ноября фестиваль "Уличный музыкант", в рамках которого артисты могут совершенно официально бронировать места и играть без боязни получить штраф. Однако, по мнению участников, уже успевших опробовать проект, он провалился из-за погодных условий.

Как заявил уличный музыкант, активист Олег Мокряков, уличные музыканты не могут работать зимой и не спешат бронировать места. Тем не менее с наступлением весеннего сезона проект планируется возобновить: представители музыкантов обошли центр Москвы, чтобы расширить список мест, предложенных для игры.

Не слишком удачно складывается ситуация и у музыкантов в метро, несмотря на то, что число площадок для них планируется увеличить до 15. По словам Мокрякова, многие из прошедших отбор на первом этапе вообще никогда не играли на улице, а участие в проекте нередко принимали просто для того, чтобы заявить о себе. В итоге некоторые музыканты "сошли" с дистанции, а площадки остались пустовать. К тому же годичные аккредитации, которые планируется выдавать на новом этапе, не позволяют добиваться ротации музыкантов на площадках.
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