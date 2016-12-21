Уличный фестиваль музыкантов провалился из-за холодной погоды

16 декабря 2016 г. 12 новых площадок проекта "Музыка в метро" откроются в следующем году

За дальнейшее развитие проекта и увеличение количества площадок проголосовали более 70% участников проекта "Активный гражданин". Сбор заявок для участия в конкурсе будет проводиться с 20 декабря на сайте проекта.