Уличный фестиваль музыкантов провалился из-за холодной погоды

Музыканты перестали подавать заявки на фестиваль уличной музыки из-за холодной погоды: к идее планируется вернуться с наступлением весеннего сезона. Годичные же документы на право исполнения музыки в метро мешают ротации артистов, пишет "Московский комсомолец"
.
Напомним, власти города попытались легализовать игру на улицах, запустив с 1 ноября фестиваль "Уличный музыкант"
, в рамках которого артисты могут совершенно официально бронировать места и играть без боязни получить штраф. Однако, по мнению участников, уже успевших опробовать проект, он провалился из-за погодных условий.
Как заявил уличный музыкант, активист Олег Мокряков, уличные музыканты не могут работать зимой и не спешат бронировать места. Тем не менее с наступлением весеннего сезона проект планируется возобновить: представители музыкантов обошли центр Москвы, чтобы расширить список мест, предложенных для игры.
Не слишком удачно складывается ситуация и у музыкантов в метро, несмотря на то, что число площадок для них планируется увеличить до 15
. По словам Мокрякова, многие из прошедших отбор на первом этапе вообще никогда не играли на улице
, а участие в проекте нередко принимали просто для того, чтобы заявить о себе. В итоге некоторые музыканты "сошли" с дистанции, а площадки остались пустовать. К тому же годичные аккредитации, которые планируется выдавать на новом этапе, не позволяют добиваться ротации музыкантов на площадках.