МЧС: мокрый снег и порывистый ветер обрушатся на Москву и область Рубрики: Погода

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Как сообщили



Днем ожидается слякотная, пасмурная погода, наступит оттепель, температура повысится до нуля – плюс двух градусов. Ожидаются моросящие осадки. К вечеру вероятно образование тумана с ухудшением видимости до 300-600 метров. областное управления МЧС выпустили экстренные предупреждения об ухудшении погодных условий. В Москве и Подмосковье с 19:00 вторника до утра среды ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и сильная гололедица. Ветер юго-западный, западный с порывами 12-17 метров в секунду.Как сообщили РИА "Новости" в погодном центре "Фобос", основной удар стихии ожидается ночью и утром среды. "Атмосфера как будто перевернется с ног на голову на высоте полутора километров, в период где-то с часу до девяти часов утра. Температура воздуха будет составлять плюс 1-3 градуса, а у земли в это время температура воздуха останется отрицательной – минус 2 – минус 4 градуса", – сообщил собеседник агентства.Днем ожидается слякотная, пасмурная погода, наступит оттепель, температура повысится до нуля – плюс двух градусов. Ожидаются моросящие осадки. К вечеру вероятно образование тумана с ухудшением видимости до 300-600 метров.



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