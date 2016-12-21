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10 миллиардов рублей потратят на первый этап строительства парка развлечений на ВДНХ
20 декабря 2016 г. | Время публикации 11:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В 2017 году из бюджета Москвы планируется выделить 10 миллиардов рублей на финансирование первого этапа проекта "Парк будущего" на территории ВДНХ. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в мэрии, эти деньги пойдут на проектирование первой очереди Парка будущего, производство аттракционов, а также на реконструкцию зданий и сооружений.

Парк будущего - это проект высокотехнологичного парка развлечений на площади 26,9 гектара в южной части ВДНХ. На территории парка появятся аттракцион "Город с экстремальными горками", универсальный театр на тысячу мест, а вся территория будет освещаться огнями от гигантского аттракциона "Солнце". Колесо обозрения стоимостью 12 миллиардов рублей уже строит группа компаний "Регионы", его планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Напомним, в концепции ВДНХ 2015 года "Парк будущего", включавший в себя колесо обозрения и аттракционы, был самым дорогим проектом, общий объем инвестиций в который оценивался в 74 млрд рублей. Нынешняя стоимость проекта не уточняется.
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