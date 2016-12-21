10 миллиардов рублей потратят на первый этап строительства парка развлечений на ВДНХ

28 марта 2016 г. Парк аттракционов на ВДНХ расширится и пополнится американскими горками

Новый парк аттракционов будет обширнее прежнего: зона отдыха начнется с левой стороны от центрального входа. Также ведутся переговоры о строительстве нового колеса обозрения, однако когда именно его начнут строить, неизвестно.