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В МИД РФ заявили о гибели своего сотрудника в Москве
20 декабря 2016 г. | Время публикации 14:48
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Министерство иностранных дел РФ сообщило о гибели главного советника Латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Петра Польшикова, сообщает "Интерфакс". Дипломат скончался в Москве в понедельник, 19 декабря.

"Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего", - подчеркнули в министерстве.

Источник РИА "Новости" сообщил, что в квартире на Балаклавском проспекте на юге Москвы было обнаружено тело бывшего сотрудника Министерства иностранных дел РФ. Рядом с телом правоохранители нашли травматический пистолет и гильзы. Телеканал РЕН-ТВ в ночь на вторник передавал, что в квартире также находилась супруга мужчины, а полицией рассматриваются две версии произошедшего: суицид и убийство.
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