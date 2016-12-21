В МИД РФ заявили о гибели своего сотрудника в Москве

Министерство иностранных дел РФ сообщило о гибели главного советника Латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Петра Польшикова, сообщает "Интерфакс"
. Дипломат скончался в Москве в понедельник, 19 декабря.
"Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего", - подчеркнули в министерстве.
Источник РИА "Новости"
сообщил, что в квартире на Балаклавском проспекте на юге Москвы было обнаружено тело бывшего сотрудника Министерства иностранных дел РФ. Рядом с телом правоохранители нашли травматический пистолет и гильзы. Телеканал РЕН-ТВ
в ночь на вторник передавал, что в квартире также находилась супруга мужчины, а полицией рассматриваются две версии произошедшего: суицид и убийство.