В МИД РФ заявили о гибели своего сотрудника в Москве Рубрики: Происшествия

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"Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего", - подчеркнули в министерстве.



Источник Министерство иностранных дел РФ сообщило о гибели главного советника Латиноамериканского департамента внешнеполитического ведомства Петра Польшикова, сообщает "Интерфакс" . Дипломат скончался в Москве в понедельник, 19 декабря."Выяснением обстоятельств трагедии сейчас занимаются российские правоохранительные органы. В предварительном плане речь идет о несчастном случае, не связанном со служебной деятельностью погибшего", - подчеркнули в министерстве.Источник РИА "Новости" сообщил, что в квартире на Балаклавском проспекте на юге Москвы было обнаружено тело бывшего сотрудника Министерства иностранных дел РФ. Рядом с телом правоохранители нашли травматический пистолет и гильзы. Телеканал РЕН-ТВ в ночь на вторник передавал, что в квартире также находилась супруга мужчины, а полицией рассматриваются две версии произошедшего: суицид и убийство.



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