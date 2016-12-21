Мэрия и ГИБДД подыщут в Москве площадку для стритрейсеров

27 сентября 2015 г. Полиция разогнала дрифтовавших на "Жигулях" гонщиков, нервировавших жителей Царицыно

Жители района Царицыно на юге Москвы всю ночь не могли заснуть из-за шума, устроенного стритрейсерами. Остановить незаконные соревнования смогли прибывшие на место автоинспекторы, однако сами гонщики обещают новые акции.