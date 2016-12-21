Мэрия и ГИБДД подыщут в Москве площадку для стритрейсеров

Столичные власти совместно с правоохранительными органами подыскивают место в черте города, где стритрейсеры могли бы устраивать заезды под контролем профессионалов. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
рассказал начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.
"Те площадки для стритрейсеров, которые есть за пределами МКАД, приспособлены для профессиональных гонщиков, но не для тех людей, которые хотят выпустить адреналин. Мне кажется, нужна площадка в Москве, где люди могут собраться, пообщаться, показать свою машину, устроить дрифт. Мы сейчас с правительством Москвы пытаемся найти какое-то место", - заявил Коваленко.
Минувшим летом в Мосгордуме звучало предложение сдавать площадки для гонок стритрейсеров в аренду
. В частности, заместитель председателя комиссии столичного парламента по безопасности Андрей Шибаев предложил уличным гонщикам объединиться "в определенную общественную структуру, готовую к диалогу с органами власти", после чего им можно было бы временно предоставлять площадки, расположенные вдали от жилых домов.