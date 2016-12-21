Власти Московской области собираются усилить борьбу с нарушителями правил парковки Областная инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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О планируемой реформе системы эвакуации машин рассказал министр транспорта Московской области Михаил Олейник. Сегодня в регионе нарушителей правил парковки выявляют инспекторы ДПС, они же вызывают эвакуатор, однако работа эвакуационных служб не устраивает как власти, так и жителей региона, поскольку многие районы остаются перегруженными и эвакуаторов не хватает. Множество жалоб приходит и на работу самих эвакуаторов. В связи с этим в области планируется глобальная реформа отрасли, предусматривающая создание организации по аналогии с "Администратором московского парковочного пространства", которая будет владеть всеми эвакуаторами. Для эффективной работы с нарушителями необходимо несколько сотен машин, что потребует серьезных инвестиций из бюджета. Альтернативой ему может стать привлечение в систему частных компаний.



В рамках реформы рассматривается также возможность создания структуры правительства Московской области со штатом инспекторов для оформления нарушения правил парковки. Для передачи из ГИБДД полномочий по оформлению постановлений между регионом и МВД должно быть заключено соглашение. Запланированная реформа, говорит господин Олейник, будет приурочена к окончанию контрактов с действующими подрядчиками в конце 2017 года.



В ГИБДД России подтвердили обращение подмосковных властей, однако уточнили, что подготовить соглашение можно только при условии поправки к КоАП. В Госдуме полагают, что при передаче полномочий возможны утечки персональных и конфиденциальных данных, к тому же полномочия из ГИБДД в МАДИ были переданы "обманным путем, в обход профильного комитета". Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов допускает усиление эвакуационных служб и создание новой парковочной инспекции, но только при условии, что жителям сначала предоставят место для хранения машин около домов или на многоуровневых парковках. Напомним, Московской области не хватает Власти Московской области собираются радикально усилить борьбу с нарушителями правил парковки. Подмосковный минтранс планирует нарастить в несколько раз парк эвакуаторов, обсуждается создание службы парковочных инспекторов, которые будут выписывать штрафы. Для создания такой структуры региону придется инициировать поправки к КоАП, сообщает "Коммерсант" О планируемой реформе системы эвакуации машин рассказал министр транспорта Московской области Михаил Олейник. Сегодня в регионе нарушителей правил парковки выявляют инспекторы ДПС, они же вызывают эвакуатор, однако работа эвакуационных служб не устраивает как власти, так и жителей региона, поскольку многие районы остаются перегруженными и эвакуаторов не хватает. Множество жалоб приходит и на работу самих эвакуаторов. В связи с этим в области планируется глобальная реформа отрасли, предусматривающая создание организации по аналогии с "Администратором московского парковочного пространства", которая будет владеть всеми эвакуаторами. Для эффективной работы с нарушителями необходимо несколько сотен машин, что потребует серьезных инвестиций из бюджета. Альтернативой ему может стать привлечение в систему частных компаний.В рамках реформы рассматривается также возможность создания структуры правительства Московской области со штатом инспекторов для оформления нарушения правил парковки. Для передачи из ГИБДД полномочий по оформлению постановлений между регионом и МВД должно быть заключено соглашение. Запланированная реформа, говорит господин Олейник, будет приурочена к окончанию контрактов с действующими подрядчиками в конце 2017 года.В ГИБДД России подтвердили обращение подмосковных властей, однако уточнили, что подготовить соглашение можно только при условии поправки к КоАП. В Госдуме полагают, что при передаче полномочий возможны утечки персональных и конфиденциальных данных, к тому же полномочия из ГИБДД в МАДИ были переданы "обманным путем, в обход профильного комитета". Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов допускает усиление эвакуационных служб и создание новой парковочной инспекции, но только при условии, что жителям сначала предоставят место для хранения машин около домов или на многоуровневых парковках. Напомним, Московской области не хватает около 440 тысяч парковочных мест при миллионе существующих, при этом системно парковочным пространством в регионе до сих пор никто не занимался.



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